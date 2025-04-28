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港聞

港聞二

涉代母、揀胚胎性別服務 公司董事等10人被捕

【明報專訊】有本地公司懷疑提供嬰兒性別選擇及代母服務，涉嫌違反《人類生殖科技條例》相關罪行，警方經調查後，上周五（25日）起一連兩日採取行動，拘捕10人，包括一間位於中環的公司之董事和職員。據了解，涉事公司2019年開始運作，會安排顧客到海外做取卵、取精、胚胎培育等程序，亦會提供胚胎性別選擇及安排代母服務，收費每次最少60萬元。

海外取精取卵育胎

每次收費60萬元起

警方表示較早前接獲舉報，指一間本港公司在兩個網頁宣傳，聲稱可為顧客提供嬰兒性別選擇及代母服務。該些宣傳行為涉嫌違反《人類生殖科技條例》。根據相關法例，除法例指明的情况外，任何人不得藉生殖科技程序使胚胎性別得以選擇，以及出於商業目的而商議安排代母服務，或者公布或分發推廣上述兩種服務，縱使該些服務不是在香港進行。

中區警區刑事部派探員喬裝顧客，發現涉事公司在本港宣傳及招攬顧客，當雙方商議好服務安排、簽訂合約及繳交費用後，該公司便會安排顧客到海外做取卵、取精、胚胎培育、胚胎性別選擇程序及安排代母服務。

警方經調查於上周五及周六展開行動，突擊搜查該公司位於中區的辦公室及涉案人住處。行動中10名本地人被捕，包括4男6女，年齡介乎30至70歲，涉嫌違反《人類生殖科技條例》下相關罪行。

據悉，被捕人包括一對夫婦，分別任職涉案公司董事及秘書，其餘被捕人分別為推銷員、後勤人員及廣告網站管理人員。

10人已獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到。兩個涉案的網站已遭警方移除。

警方重申，任何人如干犯上述所提及提供胚胎性別選擇、代母安排，以及推廣等服務，均屬違法，一經定罪最高可被判罰款2.5萬元及監禁6個月。

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