學者倡發展醫療IP 電影周邊「再賺一筆」

鄧希煒稱，「十四五」規劃確立香港成為國際創新科技中心，而首批進駐河套香港園區的租戶包括生命健康科技、人工智能等園區支柱產業，直言「本港最強的IP為醫療科技及相關研發」；他相信本港有可能做到醫療產業專利市場化，倡先專注發展醫療科技IP專利，再組成一群專責為相關IP估值的專家，將相關醫療科技IP專利「打包」出售。

電影《九龍城寨之圍城》是港產片IP成功例子，在機場展出拍攝場景吸引了不少遊客目光，電影在日本上畫票房更衝破3.7億日圓（約2000萬港元）。鄧希煒說，過往有不少港產片揚威海外，形容嘉禾與邵氏兩大電影公司在賣片方面，是其IP最成功一部分，但對比日本及美國，香港電影公司將電影「打包」及生產周邊商品卻未夠成功。

籲借鏡迪士尼模式推IP產品

鄧提到，多年前的電影《最佳拍檔》都有推出玩具「再賺一筆」，近年在港發行的電影卻未見有大量周邊商品配合售賣，認為本港可借鏡美國IP產業化發展，舉例迪士尼在全球取得成功，並非其開設多個主題樂園及電影大賣，而是電影的IP商品受熱捧，認為本地電影業可借鏡，將戲中曾使用的道具、海報或推出相關IP產品應市。

莊太量：政府須為電影業定路向

中大經濟學系副教授莊太量指出，本地電影市場不及內地及韓國電影市場規模，投資者憂有風險而卻步，但本港亦難以將韓國政府支持當地電影業的做法「搬字過紙」，因為需要投放大量金錢，而政府正面對財政壓力；他建議政府為本地電影業定出路向，相信只要願意投入資源拍攝一兩套國際級電影或卡通片，便有機會改善本地電影業及電影IP現况。