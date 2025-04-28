明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

學者倡發展醫療IP 電影周邊「再賺一筆」

【明報專訊】談到IP產業通常聯想到文化創意範疇，港大經管學院副院長鄧希煒指出，其實本港有兩大強項——高水平的醫療科技和電影製作，均有力打造成為強大的IP產業，他建議本港可專注發展醫療科技IP專利，打造香港成為「文化產業及醫療科技知識產權貿易中心」；電影方面則可借鏡迪士尼的IP產業化模式，將本地電影拍攝所用的道具、海報及相關產品出售。

鄧希煒稱，「十四五」規劃確立香港成為國際創新科技中心，而首批進駐河套香港園區的租戶包括生命健康科技、人工智能等園區支柱產業，直言「本港最強的IP為醫療科技及相關研發」；他相信本港有可能做到醫療產業專利市場化，倡先專注發展醫療科技IP專利，再組成一群專責為相關IP估值的專家，將相關醫療科技IP專利「打包」出售。

電影《九龍城寨之圍城》是港產片IP成功例子，在機場展出拍攝場景吸引了不少遊客目光，電影在日本上畫票房更衝破3.7億日圓（約2000萬港元）。鄧希煒說，過往有不少港產片揚威海外，形容嘉禾與邵氏兩大電影公司在賣片方面，是其IP最成功一部分，但對比日本及美國，香港電影公司將電影「打包」及生產周邊商品卻未夠成功。

籲借鏡迪士尼模式推IP產品

鄧提到，多年前的電影《最佳拍檔》都有推出玩具「再賺一筆」，近年在港發行的電影卻未見有大量周邊商品配合售賣，認為本港可借鏡美國IP產業化發展，舉例迪士尼在全球取得成功，並非其開設多個主題樂園及電影大賣，而是電影的IP商品受熱捧，認為本地電影業可借鏡，將戲中曾使用的道具、海報或推出相關IP產品應市。

莊太量：政府須為電影業定路向

中大經濟學系副教授莊太量指出，本地電影市場不及內地及韓國電影市場規模，投資者憂有風險而卻步，但本港亦難以將韓國政府支持當地電影業的做法「搬字過紙」，因為需要投放大量金錢，而政府正面對財政壓力；他建議政府為本地電影業定出路向，相信只要願意投入資源拍攝一兩套國際級電影或卡通片，便有機會改善本地電影業及電影IP現况。

上 / 下一篇新聞