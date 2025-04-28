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港聞

港聞二

引入鋼鍊小精靈 羚邦主席憶10萬元赴日洽生意

【明報專訊】香港幾代人其實自小已沉浸在大量IP產品中，尤其日本動漫及相關周邊產品，只要扭開電視便可輕易觀看《忍者亂太郎》及《寵物小精靈》等卡通。這些膾炙人口的動漫作品由日本來到香港甚至走向國際，正正就是由IP產業由原地衝出海外的成功例子，而當中不少經典作品，原來是羚邦集團主席趙小燕親赴日本洽談的成果；她憶述早年只帶着10萬元便遠赴當地傾生意，靠誠意多番向動畫製作商敲門，並透過她事前的準備，才得以成功。

趙小燕於1988年從事媒體內容發行，輾轉數年加入衛星電視集團旗下公司，及後擔任銷售經理，開始接觸節目發行工作。她於1994年創立羚邦集團，回顧過去30多年，她稱印象最深是公司成立初期，帶着10萬元隻身赴日。趙小燕憶述，她當年不諳日文，拖着行李篋在天寒地凍的日本遊走，每朝花300日圓吃丼飯「頂全日」，逐家公司敲門約見，每天至少舉行5個會議。

親身帶客赴星泰認識電視台

成功打動對方贏得代理權

趙小燕稱，當年內地對戲劇和電影有嚴格審批，但對動漫及卡通片規限較寬鬆，故決定開拓日本動漫市場；不過，當年香港已有一間由日本人開設的代理公司發行《美少女戰士》等動畫，加上當時日本市場以男性主導，當地日本客戶對她未予信任；及後她親身帶客戶到新加坡及泰國與當地電視台代表見面，並告知有關當地電視黃金時段及兒童時段詳情，成功打動客戶將動漫代理權交託給她。

羚邦多年來發行無數膾炙人口的影視作品，包括韓劇《大長今》及《流星花園》，日漫《寵物小精靈》和《鋼之鍊金術師》等。要數到最令趙小燕自豪之作，她毫不遲疑說是《鋼之鍊金術師》，除去年上映的「鋼之鍊金術師BROTHERHOOD 15週年特別版」電影票房不俗，她亦深受作品中常提及的「等價交換」原則吸引，這亦成了她人生座右銘：沒有付出，便沒有收穫。

集團現擁有717個節目發行品牌、約410個商品授權品牌。趙小燕說，集團正開展第二個5年計劃，重點包括「Go Global」，將業務拓展至更多海外市場，並繼續作為「香港人大使」角色，推廣本地文化，亦會引入更多投資與併購，吸引更多懂得管理IP的人才。

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