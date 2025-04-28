業界：港夠創意人才 獨欠管理IP經驗

學者：須靠外援培育新一代

現時本地多間院校有開設文創產業相關課程，但趙小燕認為，各院校課程未有涉獵太多管理及經營IP內容，主要仍着重培養學生創意，即使有課程涉獵管理及經營IP，是否找到對的人授課亦很重要，年輕人未必掌握IP管理工作及何謂IP產業化，或令他們感到從事IP行業前路茫茫。趙認為，院校除可加入IP管理內容，亦應重視電影IP以外的娛樂型IP，例如漫畫及動畫，政府亦可與私人機構合作培訓新一代。

業界倡院校開設相關科目

中大經濟學系副教授莊太量認為，以現有課程繼續教授IP相關知識或無助於有意投身文創產業的學生，「教書的人都打唔通國際市場」；他舉韓國電影及其IP進軍國際市場為例，指成功並非靠當地電影學院，而是政府願大力支持發展電影；莊相信「人才始終在民間」，建議政府考慮優化現有各項計劃，例如多辦電影發展局的「劇本孵化計劃」，以及增設獎學金計劃，例如安排學生赴內地電影公司甚至到美國荷李活實習，借用當地成熟的資源培訓本地學生。

鄧希煒不諱言，本港短期內難以解決人才不足問題，要將文創產業化「一定要靠外援」，舉例M+博物館長華安雅非本地人，相信透過外援培訓本地人，多年後會誕生一名港人擔任M+博物館長一職。

政府在《藍圖》提出，會透過培育人才、提升文化基建等，為文創產業建立有利可持續發展的生態圈，包括聯同業界檢視現時的人力資源狀况和未來人力需求，並進一步聯繫業界與各大專院校，就不同工作範疇，例如藝術推廣、行政和管理等，共同制訂配合行業發展的人才培訓策略。

文體旅局表示，文創產業發展處透過「創意智優計劃」資助業界舉辦「香港設計‧授權支援計劃」，幫助本地新晉角色設計師及擁有授權設計內容的設計師和設計企業發展其業務，開拓品牌授權商機。