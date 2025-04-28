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前救生員憶四叔閒聊人生 同鄉感謝順德捐錢建校

【明報專訊】人稱「四叔」的李兆基昨於香港殯儀館設靈，殯儀館外設立的悼念區有大批市民前來送別四叔，他們有來自恒地旗下公司的管理層、工程師、IT人員，亦有地產代理、燒焊工及售貨員，各人均盛讚四叔平易近人、體恤關懷員工。年輕時曾在四叔住所任職救生員的魏先生憶述四叔對他說過，「幾有錢都好，著一對皮鞋就夠」。

「幾有錢都好，著一對皮鞋就夠」

魏先生說，自己1970年代在港島半山嘉慧園擔任救生員，當時四叔是屋苑住戶之一，曾與他交談，故特意到場送別四叔。他形容四叔為人隨和，樂於與員工聊天，當年工作時曾與四叔閒談，四叔曾言「人嘅需要夠用就好，毋須強求太多」，又自言「幾有錢都好，著一對皮鞋就夠」，可見其節儉行事風格，值得他人學習。

與四叔同為順德人的林先生昨於悼念區逗留近兩小時，稱李氏家族樂善好施，在家鄉致力建校，改善當地學習環境。他說，兒子正是畢業於四叔父親斥資興建、位於順德的李介甫小學，現已移民澳洲從事金融業，他特意前來向李氏家族的貢獻致謝。

IT員工讚無架子 售貨員：難得老闆

於恒地資訊科技部門任職近廿年的蔡先生形容四叔為人無架子，在辦公室會主動跟員工打招呼，並會以希望員工可「專注工作之餘有溫飽」來制訂福利政策，例如提供午膳及下午茶。他說，昨日所見悼念區到場致祭的人絡繹不絕，足證四叔對香港及同事均非常仁慈。

早年曾在四叔旗下機構任職售貨員的關先生則說，四叔地位顯赫卻非常親切有禮，習慣循循善誘地引導員工工作。他自言當年只是機構的「打雜」，四叔都會主動問候他們有何疑難可即管分享，希望協助他們解決問題，形容四叔是難得的老闆。任職地產部門逾10年的蔡先生則形容四叔慈祥、慷慨兼有情義，例如向老員工送金牌，是個「好老闆」，並說自己亦曾有一次受惠於四叔的「抱孫利市」。

相關字詞﹕悼念 殯儀 李兆基

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