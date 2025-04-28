李兆基設靈 政商教界齊送別 書院師生致祭 總領事信函稱李「法國摯友」

李氏兄弟：大家有心

佛教奠祭儀式昨午開始，靈堂以白色佈置為主，地下設大型佛壇。李兆基長子李家傑、次子李家誠夫婦昨早到場打點，下午1時許先後步出殯儀館向在場傳媒致意，神色平靜，「這兩天大家辛苦了，有心」。

鄭雁雄3任特首三大家族代表到場

政界領袖其後陸續到場致祭。鄭雁雄昨率要員前赴悼念，在恒地副主席林高演陪同下步入靈堂。李家超其後現身，逗留約半句鐘後離開。律政司長林定國、副財政司長黃偉綸、政制及內地事務局長曾國衞、財經事務及庫務局長許正宇等約半數司局長亦先後到場鞠躬。此外，前行政長官曾蔭權、林鄭月娥及澳門首屆行政長官何厚鏵也前來慰問親屬。

恒地以外的三大家族代表亦現身致意，包括盈科拓展集團主席李澤楷、新鴻基地產主席郭炳聯及其兄郭炳江，以及新世界發展非執行副主席鄭志剛等。商界代表另有澳博聯席主席「四姨太」梁安琪、東亞銀行執行主席李國寶、英皇集團主席楊受成等人。

恒大感激捐贈 中大讚栽培人才

多間受助學校及社團亦前往悼念。直資中學「香港青年協會李兆基書院」校長連鎮邦昨率逾30名師生到場，他說李兆基家族捐助千萬元創校，亦持續關注學校發展，包括津助成績優異的學生升學，盼到場學生同念李兆基對教育的貢獻。恒大校長何順文憶述，該校升格私立大學前已獲李兆基捐贈1億元，感激李兆基家族「在教育方面有很大關懷」。

此外，香港殯儀館對出球場設有大型帳篷悼念區，同以白色鮮花為主調，供公眾悼念。不少員工及市民昨到場致意（詳見另稿）。區內展出各界撰寫的悼念信函，包括多國駐港領事及海內外多間大學校長。當中，法國駐港澳總領事杜麗緹在信中形容李兆基是法國的摯友（great friend），將銘記他對「法國五月藝術節」的傾力支持；中大校長盧煜明則致函稱李為香港栽培人才不遺餘力，「高誼隆情，殊深銘感」。

紀念冊印四叔親筆字語錄

悼念區內亦播放影片介紹李兆基生平，提供紀念小冊子供取閱。小冊子首頁印有李兆基親筆的「上善若水、自然無為」8字，內頁介紹生平，稱他「心繫祖國，一生熱心公益，行善積德」，「長期看好香港，對香港前景深具信心」，舉例他曾兌現恒生指數突破3萬點時捐出10億元的承諾。

小冊子另引述他寄語年輕一代：「時勢永遠是製造英雄的平台，不同時代，有不同環境，提供不同機會，培養不同人才。」

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