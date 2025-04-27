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港聞

港聞二

最後浪遊 陪着你走

【明報專訊】本月初一個周末凌晨，的士司機Andy準備收工回天水圍，行家久哥則在西貢夜釣完，車隊群組傳來浪浪捱撞的照片，地點在上水古洞。兩人同為「愛心的的」成員，望着照片心中戚然，決定一同前往照顧浪浪好好上路。

記者當晚跟隨Andy和久哥陪伴一隻疑被車撞倒的唐狗走最後一程，他們合力將浪浪從馬路邊輕輕移到白毛巾上，抹去血迹。其間手機的士平台訂單響了好幾次，Andy並沒理會，索性用手機播佛經。浪浪身體仍有餘溫，兩人為浪浪翻身清潔，也要合力才能抬起，久哥邊抹邊悲憤地說，這是他加入車隊以來遇過最大最重的浪浪，估計有近30公斤，「我都係揸開夜車（的士），貓貓好細隻，突然衝出嚟有時真係睇唔到，但咁大隻狗，有咩理由睇唔到？」Andy拿出一束小花放在浪浪懷中，「希望浪浪靚靚地走」。

常說一座城市如何對待流浪動物，反映這城市的同理心，「愛心的的」團隊除了重新定義「的士司機」這身分，也讓我們看見對生命的尊重，不論是人還是動物，每個生命都應被溫柔以待。

這次往生的毛孩生前頸繫啡色狗帶，善終公司曾在網上發文尋主，可惜無果。公司其後為毛孩取名為「善華」 ，骨灰盒上會記錄毛孩的名字、離世日期和地點。每3個月善終公司會為浪浪舉行集體超度法會，完成法事後會送回稅局認可慈善機構阿棍屋的骨灰堂永久安放。

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