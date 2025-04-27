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港聞

港聞二

與食環鬥快免送堆填 車隊發起人：動物不是垃圾

【明報專訊】「愛心的的」車隊由一家寵物善終公司創辦人發起，與關注動物的慈善組織合作推動，冀幫助流浪毛孩善終及尋回主人，惟因幾乎每日都有流浪毛孩離世，團隊單憑自行開車接載，難以應付，萌生組織的士車隊念頭，希望借助的士24小時行走，遍佈全港的特性，盡早到場接走往生浪浪，令浪浪不致陳屍街頭，甚至被食環署當垃圾收走送進堆填區。創辦人Don憶述，初時親自到的士站「拍門」邀司機加入，不少司機聞言鬧他用的士執屍「黐線」，後來透過社媒招募，至今逾70輛的士參與。他說，成立車隊初衷只有一個，期望可讓社會明白「動物不是垃圾」，讓每個生命能走得有尊嚴。

邀同行加入 曾被罵黐線

寵物善終公司「寵新開始」3年前開始為流浪毛孩火化，至今協助逾3000隻浪浪善終。Don稱，當警方接報有動物屍體會通知食環署到場，署方會將遺體送往堆填區，故若要為浪浪善終就要鬥快，有時趕不及就只能眼睜睜看着垃圾車把浪浪載走。

這份無力感令他想到成立的士車隊，期望借助的士力量可盡快趕到場，他初時親自到的士站拍門，又到的士維修車房宣傳，屢敗屢戰，他又聯絡多間獲發牌的士車隊，但對方擔心屍體有異味、帶菌或影響客人觀感，最終都拒絕合作。直至他結識本身是的士司機的動物義工Andy，加上網上宣傳，才有司機陸續加入。

不接受公眾捐款

獲阿棍屋資助火化費用

為浪浪善終的火化費，Don表示公司不接受捐款，但與「阿棍屋」合作，由對方資助每宗個案約680元火化費用。不過，愛心的的車隊日常開支，包括手套、毛巾、膠袋等用品，以及按咪表報銷司機由接收地點返回屯門火化的車資，均由該公司承擔。不少個案涉跨區接送，車資往往數百元，加上員工薪酬、租金等，Don稱接一隻蝕一隻，但為了少一隻浪浪被當垃圾，團隊盼繼續堅持。

他預料隨着北部都會區發展和收地，將有更多流浪動物受影響，期望可擴充車隊至100輛的士應付需求。Don又說，現時公司車無法申請大嶼山的禁區紙，故期望可招募到首輛大嶼山藍的司機加入，令在離島山頭離世的浪浪也能安息。

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