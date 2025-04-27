抱起毛孩猶感餘溫 無奈生命指間消逝 「愛心的的」義殮浪浪 「比做多張單有意義」

明報記者 孫澤芳

遺容或慘不忍睹

「個心諗住幫佢 就咩都唔怕」

「愛心的的」車隊現有逾70名司機，加入的司機都是喜愛動物之人，不少家中有寵物。Andy本身是動物義工，也是首個加入車隊的司機，他向記者展示手機裏一個相簿，內有過百張車隊送別過的浪浪照片，不少身首異處、內臟溢出，慘不忍睹，但Andy說他不時翻看，更為相簿取名為「『愛』的呼喚」，「我們會盡量幫佢砌番好全屍，「啱啱離世的浪浪，很多時身體仲好暖，有重量，其實只係好似抱起瞓着嘅小朋友咁……你個心諗住幫佢，就咩都唔怕，咩都唔會介意」。

訪談間一班的士司機把送別過的浪浪稱呼為「小朋友」，司機文哥印象最深刻的一次亦是與貓寶寶有關。文哥說，那次他趕往上水一條村內接收一具貓遺體，到場後才發現是一隻疑被毒死的貓媽媽，口吐白沫已斷氣，惟當他撫上貓媽媽脹鼓鼓的肚皮時赫然發現數隻貓寶寶仍微微郁動掙扎。文哥馬上抱起貓媽媽奔往村口，邊開車邊通知善終公司找獸醫，可惜獸醫說若媽媽斷氣多時，相信小貓無法撐過10分鐘，結果文哥只好將貓貓全家直接送往善終，「嗰程車我忍不住不停喊，呢種最後一程，好傷心」。

付出油錢時間 「非金錢衡量」

雖然善終公司會按咪表支付車隊司機由接收地點送返屯門店面的車資，但司機前往接收地點的車程時間與油費則全是義務。一眾司機都說車隊任務並非可以錢來衡量，比起做多張單，幫到多一隻浪浪更有意義。「我寧願畀500蚊你，你幫我救番貓貓，令佢無事開開心心 」，司機Helen說。

「想讓牠知道 非所有人都是壞人」

車隊半年來照顧過30多隻浪浪上路，疑遭虐殺、毒死或車死的都有，Helen和丈夫Ivan一同加入車隊，Helen慨嘆，每次抱起浪浪的遺體，她都會聯想浪浪死前的情形，「牠到底遇到什麼人呢？會唔會好驚人類點解要傷害牠？我想讓牠知道，不是所有人類都是壞人，有人重視佢嘅生命，佢都有人愛。」信佛的兩人每次將浪浪遺體放回車上，都會播佛經給浪浪聽，期望可安撫浪浪的靈魂，讓牠早登極樂。這小小儀式是他們對生命最後的尊重。

司機久哥則深信與每隻浪浪的相遇是緣分。久哥憶述，數月前一個寒夜凌晨收工返家，他腰痛復發，此時群組傳來有貓被車輾過的照片，他不忍心貓貓夜裏被風吹雨打，頓即爬起牀趕赴現場。久哥說，當他執起已「散晒」的貓貓，發現少了尾龍骨，他跑到附近馬路才在暗處尋回。送回善終後他欲搭𨋢離開，𨋢門卻一直不關上，他覺得或許是貓貓有話要說，於是他走出𨋢對着空氣說，「我同佢講唔使驚，會有人陪你走最後一程，乖乖去啦。一講完，𨋢門就閂返」。久哥說，那次後至今腰痛未再復發，他不禁猜想或許是貓貓在天之靈保佑。

「唔係所有的士都係『黑的』」

Andy說，過去不少的士司機怕要承擔善終費用，看到動物屍體都視而不見，但自從愛心的的車隊在的士圈漸漸為人熟悉，即使有司機未有加入，也會主動向車隊報料，反映業內對流浪動物的意識有所提升。Andy說，期望車隊也可讓大眾重新認識的士司機，「唔係所有的士司機都係『黑的』，有人其實係用緊自己崗位，在另一層面為社會出一分力」。