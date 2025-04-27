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港聞二

社工局擬釘陳虹秀牌5年 予28日解畫

【明報專訊】「陣地社工」成員陳虹秀早前暴動罪成判監3年9個月，社工註冊局主席許宗盛稱初步傾向除牌5年。他解釋，因暴動屬嚴重罪行，加上判刑不輕，惟案發時國安法相關法例未生效，故並非按規定終身停牌。他說已去信陳虹秀的註冊地址，對方有28日解釋犯罪原因，註冊局約6周後視乎其回應再決定。勞工及福利局長孫玉菡相信註冊局會根據法定權力及相關法定準則，嚴謹、公正及依法處理每宗申請及續牌等事宜。

服刑如何收函 稱報道後應知

2019年8‧31灣仔暴動案，涉及陳虹秀和兩男一女的案件發還重審，其中陳虹秀被判暴動罪成。被問到正服刑的陳虹秀如何接獲通知，許宗盛回覆本報稱，局方是依指引去信其註冊地址，相信媒體報道後她會獲悉相關決定。

至於陳虹秀日後若再申請註冊，社工註冊局會否批准，許宗盛稱一般需考慮申請人會否對服務對象帶來負面影響、會否令社會對社工執行職務產生負面印象，以及申請人犯罪後是否悔改等，「做錯事當然要受罰」，但不應浪費社會培訓社工資源，平衡上述因素後有機會讓申請人繼續服務社會。

社工註冊局上周五（25日）舉行會議，許宗盛說會上通過讓8名有刑事紀錄申請者續牌或重新領牌，涉事人曾犯盜竊、毒品相關案件，但不涉暴動或國安法相關罪行，該局相信他們改過自新而下相關決定。

相關字詞﹕港區國安法 陳虹秀 暴動罪 社工註冊局

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