社總：有業界削編制放無薪假不續約

張志偉稱，聽聞有機構凍結人手、削減非編制崗位，有機構安排放無薪假，有稱活動助理或社工合約完結就不續約，或凍結人手。他認為反映政府削減資助、但服務承諾未調整下，部分機構營運困難，又說整筆撥款約八成用於薪酬等員工開支，故節流多涉及人手，又提及部分小機構提供院舍服務，護士及病人比例有一定要求。他強調，有六成機構的儲備達20%或以上，有較足夠的時間制訂節流措施，希望管理層與員工做好溝通，增加信息透明度，亦不要「一刀切」。

憂損士氣 議員籲勿急減人

社福界立法會議員狄志遠稱，確實聽聞部分機構計劃削減人手及安排無薪假，又說預算案後他與三四十間社福機構見面，當中一半屬小機構，強調小機構儲備不多，長遠難以維持。但他說，整筆撥款少於5000萬元的中小機構津助於2025/26年度不受影響，籲業界勿急於削減人手等，避免打擊士氣。他續稱，會持續向政府反映情况，冀政府在財政改善後取消削減撥款安排。

缺人難增服務 盼滅赤後撤削款

社聯主席兼選委界立法會議員管浩鳴表示，許多社福機構現時人員自然流失後，會「遲少少請番」，或出現「3個人的工作量給兩個人做」，如此情况難增加新服務，僅能維持現有服務。管稱，社福機構服務社會基層，「不是做生意的人」，而政府削減資助金額不大，可從其他方面節省，亦希望政府財政好轉後取消削資。

明報記者 楊晨