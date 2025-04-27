貿發局：出口東盟中東升幅 大於出口美國跌幅

「機遇香港」記者團昨午亦先後訪問貿發局代表、政務司長陳國基、署理財政司長黃偉綸、商經局長丘應樺及財庫局長許正宇。

針對近期美國關稅措施，范婉兒稱對港影響不大，過去數年本港出口東盟及中東的升幅大於出口美國的跌幅，反映本港正開拓其他市場，減少美國帶來的貿易衝擊，其中本港在東盟角色愈趨重要，中東市場對本港的科技方案亦非常有熱忱，預料未來貿易更多移轉到美國以外地區。

陳國基等昨午一同接受訪問團訪問，陳批評美國關稅措施是違反邏輯，衝擊過去幾十年國際社會共同努力建立的多邊貿易機制和全球供應鏈。他說，本港不會再單單依賴美國市場，而會深化區域經濟合作，正與沙特阿拉伯、孟加拉、埃及和秘魯探討簽訂投資協定。

黃偉綸：已就不同情况定預案

黃偉綸則說，政府已建立全天候、聯動式、跨市場的監管機制，統籌不同金融監管機構對貨幣、股票和房地產等市場的監察，同時針對不同情况制定系統性應對預案，強調若有人嘗試衝擊本港金融市場穩定，將被迎頭痛擊。