查毅超：微電子中心將引進半導體企業 料有港「從未做過先進項目」 盼7月有好消息

倘美續限晶片 或投國產算力

訪問團第二日繼續走訪本港創科機構，查毅超受訪稱，科技園在將軍澳設500P算力的超算中心，供園內科技公司使用，若將來繼續禁用英偉達（NVIDIA）系統，可能要投向國產算力，或建造國產算力的超算中心，認為不論由科技園、數碼港抑或私人公司投資興建都可以。

稱科技園活動外地人增 顯港吸引

吸納人才方面，查毅超推算現時科技園的公司中約三成是外地人，又提及數年前園區舉辦的「電梯募投比賽」，本地與海外參加者比例是7比3，去年海外參加者數目已超過本地人，反映海外知道本港有不少創科相關的資助和基建，而對本港產生憧憬。他又說，今年科技園實習計劃約有5000人申請，爭取400個名額，申請者多是外地人，反映本港能吸引外國人來港工作。針對人才在港的居住問題，科技園也正尋找在大埔、沙田興建類似人才公寓的住宅。

位於科技園的港產「獨角獸」思謀科技，聯合創辦人沈小勇稱，香港是公司創立的地方，現也依賴本港為基地做全球化和面向內地的佈局，又說港投公司在各方面給予大量支持，包括資本層面和產業生態等，舉例協助公司與大客戶接洽，在資金、人才和技術研發上提供支援等。

港獨角獸：過河通勤將是常態

沈小勇又提到，在人才層面會放眼整個大灣區來佈局，例如員工在香港居住、深圳上班或相反，將是一種常態，加上視像會議愈來愈普遍，員工可居家工作，甚至可在客戶的場所辦公，故公司不會要求每個地方有固定員工人數。

針對近期中美關係緊張下的影響，沈稱，目前最重要是做好自己的領先技術和產品，又稱其工業大模型等產品在市場具領先性，故未受太大影響。

商湯：港學術氣氛佳 創科沃土

商湯科技首席人力資源官張春娟則說，公司發展離不開AI（人工智能）領域頂尖人才，形容香港有頂尖高校和良好學術氛圍，也是全球科創學術研究和應用落地的「沃土」。她讚揚本港有非常廣闊的商業應用場景，也匯聚眾多創新企業，有利與國際人才交流，累積人才。她說，公司旗下AI大模型已在金融、教育、醫療等行業應用，上周也與中大法律學院簽署合作協議，共同開發法律資訊AI模型，實現技術落地。