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「貓店長」失蹤一晚尋回 警拘雌雄偷貓賊

【明報專訊】警方前日早上接獲長沙灣麗翠商場一間食品超級市場職員報案，稱店內一隻貓懷疑於前一晚7時許被兩名男女抱走。警方將案列作盜竊，在接報同日中午拘捕兩名涉案男女，並尋回失蹤「店長貓」。

警方前日接獲報案後，探員翻查閉路電視及深入調查，在深水埗拘捕46歲姓劉女子及43歲姓鄭男子，兩人涉嫌盜竊，已獲准保釋候查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第四隊跟進。行動中，警方尋回被偷去的貓，牠沒有受傷，已歸還店舖職員。警方重申，盜竊屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，一經定罪，最高可被判監禁10年。

消息稱，涉事食品超市共飼養3隻貓，被盜去的啡黃色貓「標哥」為雄性，於店內飼養約3年，平日超市營業時，該些貓會在店內自由走動，如同「店長貓」。

本報記者昨午到涉事超市採訪，見貨倉內放有貓籠、貓屋、糧水等，「標哥」坐在倉內貨架高處，不時自舔身體，其頸戴有貓帶，貓帶綁有駁上貓籠的長繩，相信為防止走失。

閉路電視揭賊經走火通道入貨倉偷貓

現場所見，養貓的貨倉與超市後門毗鄰，兩者同位於商場走火通道，而走火通道屬公眾地方。據了解，超市職員發現「標哥」失去蹤影後，遍尋不獲，遂翻查店內閉路電視，揭發事發當晚有人趁超市準備收舖之時，從防煙門進入商場走火通道，再進入超市貨倉將「標哥」抱走。

相關字詞﹕貨倉 盜竊 貓店長

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