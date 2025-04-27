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Channel C欠供強積金多月 積金局：屢入稟追

【明報專訊】網媒「Channel C」僱主早前涉詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」被捕，據悉編輯部員工被拖欠薪金及強積金供款多月。積金局昨日表示，由去年11月跟進涉事公司的欠供款個案，包括以民事申索及執法，為涉事員工追討，並先後多次入稟小額錢債審裁處，向涉事公司追討拖所欠的強積金及附加費，相關行動仍在進行。Channel C網頁內容在過去4日未見更新。

積金局回覆查詢表示，高度重視僱主拖欠強積金供款，Channel C的營運公司「藝園媒體」由去年10月至今年3月，未為員工繳交強積金供款及附加費，共18名員工受影響，涉款約23萬元；截至昨日無收到有關藝園媒體及Channel C的投訴個案。

29編輯部員工欠薪共66萬

據了解，約29名Channel C編輯部員工已被拖欠1至3個多月薪金，共約66萬元，部分同時被拖欠強積金供款約半年。有員工轉述，新投資者擬每月投資約10萬元，惟無法涵蓋每月約47萬元薪金開支，並計劃裁員及不再直播，員工認為方案不理想，上周二（22日）起集體停工，待新投資者回覆。被問到有否接獲受影響員工求助，勞工處回覆，按《僱傭條例》，僱主須在工資期屆滿後的7天內支付工資，若有僱員被拖欠工資等可到勞資關係科查詢，處方會提供協助。

相關字詞﹕積金局 勞工處 詐騙 百分百擔保特惠貸款 Channel C

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