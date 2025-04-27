Channel C欠供強積金多月 積金局：屢入稟追

積金局回覆查詢表示，高度重視僱主拖欠強積金供款，Channel C的營運公司「藝園媒體」由去年10月至今年3月，未為員工繳交強積金供款及附加費，共18名員工受影響，涉款約23萬元；截至昨日無收到有關藝園媒體及Channel C的投訴個案。

29編輯部員工欠薪共66萬

據了解，約29名Channel C編輯部員工已被拖欠1至3個多月薪金，共約66萬元，部分同時被拖欠強積金供款約半年。有員工轉述，新投資者擬每月投資約10萬元，惟無法涵蓋每月約47萬元薪金開支，並計劃裁員及不再直播，員工認為方案不理想，上周二（22日）起集體停工，待新投資者回覆。被問到有否接獲受影響員工求助，勞工處回覆，按《僱傭條例》，僱主須在工資期屆滿後的7天內支付工資，若有僱員被拖欠工資等可到勞資關係科查詢，處方會提供協助。