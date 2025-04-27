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蔡若蓮：美收緊學生簽證 留學生轉來香港

【明報專訊】中美關係緊張，教育局長蔡若蓮昨日表示，現時美國對留學生的簽證、修讀學科有更多限制，留學出現不穩定因素，不少內地及海外學生選擇到香港留學，本港學生亦減少留美，呼籲本地院校循序漸進應對增加的留學生。她又透露有全球頂尖教授將從美國來港發展。

籲院校循序漸進應對留學生增加

蔡若蓮昨在商台節目《政經星期六》說，無論有否地緣政治因素，本港院校都很有吸引力，強調兩文三語的教學環境，以及香港社會本身對非本地學生吸引力強。

對於非本地學生數字上升，蔡若蓮說來港留學需求增加，希望各學校循序漸進，避免配套設施尚未滿足便收取大量非本地生，認為不應影響學生留學體驗和學校教學質素。

政府成立「一帶一路獎學金」以吸引更多非本地生來港讀書，蔡若蓮形容該獎學金受歡迎，自2024/25年再注資10億元後，名額由100增至150，現已有來自49個國家和地區的680個一帶一路學生透過該獎學金來港讀書，她強調收到超過70個國家推薦的學生，當局亦有篩選。

稱有美頂尖學者來港發展 院校不張揚

另外，蔡稱因地緣政治關係，亦有美國頂尖學者選擇來港發展，本地學府在有關事宜務實低調，不希望影響對方。財赤下大學資助縮減，被問會否影響吸引人才，她說另有企業等社會資源資助學校搶人才，甚至專門點名資助某些教授，且大學亦有專用於招攬人才的資金儲備。

早前有聲音指出部分高才通簽證持有人未實際來港，但子女卻可透過受養人簽證，以本地生身分報讀大學，引發「本地生」定義的爭論。蔡若蓮重申當局已檢討簽證安排，或會要求申請人須在港居住滿一段時間，子女才享本地生身分，強調當局安排不會影響本地學生入學機會。

立法會正審議《專上學院（修訂）條例》，蔡若蓮在有線新聞節目《有理有得傾》重申，會保留院校自資課程收生彈性、不劃一標準。她強調現時規管自資院校課程的條文不一致，希望所有專上院校實現同一條文註冊，從而可在課程質素、學校管理等方面把關。

相關字詞﹕蔡若蓮 教育局

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