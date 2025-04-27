垃圾回收達徵費效果？ 謝展寰：都差唔多 環團稱減廢仍未達2013藍圖目標

謝：垃圾量轉跌 回收率增至33%

謝展寰昨在港台節目《星期六問責》表示，政府曾花大量工夫擴展「綠在區區」、廚餘收集計劃等做準備，收費政策本身雖因經濟狀况暫緩，但有關準備工夫並沒白費，強調正是推動收費的過程引發社會關注及討論，「十幾廿年宣傳效果都唔大，反而暫緩收費令社會對這件事的認知程度增加」。他說以往香港垃圾量增長與GDP增長的百分比相近，現在則扭轉了增加勢頭，轉為下跌。他引數字稱，垃圾量較2021年已減少7.5%，回收率則由28%增至33%。

環團籲勿因自滿緩減廢步伐

綠惜地球總幹事劉祉鋒向本報稱，政府的廚餘回收計劃確實為市民回收帶來方便，但若沒有法律推動，即使設施便利，市民也未必會真正積極參與回收，強調回收工作只是「落啲啲力」，效果遠不及垃圾按量收費。他說，香港至今仍未達至2013年提出的《香港資源循環藍圖2013-2022年》的官方減廢目標，該藍圖列明2022年將固體廢物人均棄置量減少至0.8公斤或以下、回收率達55%，但現時人均棄置量仍有1.44公斤，回收率僅33%，呼籲當局不要因自滿而減緩減廢步伐。

謝：「走塑」一年扭風氣

啟次階段視乎替代品

另外，謝展寰稱首階段「走塑」法例生效一年，社會風氣明顯改變，連鎖快餐店近九成顧客已不用外賣餐具，認為計劃成功。不過他說，收到許多商家反映膠湯品容器、膠蓋等的替代品使用效果不理想，是否進展第二階段管制，須視乎年中替代品試驗成效。

第二階段「走塑」包括規管餐飲業外賣使用的食物容器及蓋等。謝展寰認為，第二階段的重點是飯盒、湯盒，尤其在外賣裝湯時若使用紙蓋、紙餐盒，「用紙蓋時，較容易整碗湯倒瀉，浸得久時（紙餐盒）很快會腍」。他說業界很願意使用替代品，只是需時尋找合適產品。他重申年中會與大型食肆測試第二階段替代品的應用，涉及不同場景，舉例可嘗試盛放不同類型店舖中的餐品，強調現時沒有就推展時間制定硬指標。