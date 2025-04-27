美擬簡化18伙伴談判 料不包中國 韓媒：睹中國財金高官走進美財政部

指輪流談判 首3周每周6個

WSJ報道，上述談判框架由美國貿易代表辦公室（USTR）草擬，華府擬未來兩個月按此跟18個主要貿易伙伴輪流談判，初步計劃首3周內，每周跟6個貿易伙伴談判，直至7月8日「對等關稅」全面生效。若死線前未達協議，除非特朗普延長寬限期，美方將如期實施「對等關稅」（即10%基準稅率以外差額）。知情者透露，美方官員將在談判框架類別內詳述針對個別國家或地區的要求，而隨着政府獲取更多資訊，路線圖和框架文件內容有可能變更。

白宮上周稱正審議18個貿易伙伴提交的談判方案。據WSJ報道，暫未能確認上述談判框架適用於哪些國家，而在美國副總統萬斯上周訪問印度後，美印已就廣泛的談判框架達成共識，但歐盟收到美方提議後傾向自訂框架。報道估計美方新談判框架不適用於中國，因後者正受美方最少145%關稅的針對，而墨西哥和加拿大因非「對等關稅」徵收對象，也不在適用範圍內。

韓媒引消息稱中美展秘密協商

另一方面，正當中美近日就有否展開關稅貿易磋商或談判各執一詞之際，韓國《中央日報》上周五報道，該報記者前一天目擊有佩戴20國集團（G20）財長、央行行長級別證件的「中國財政部高級官員」率10餘名隨員進入美國財政部總部，未知中美財金官員有否見面。報道另引述匿名外交消息人士稱，中美財政部的溝通渠道實際在運作，意味兩國關稅戰引起的國內外壓力已去到臨界點。

未確認華高官身分 證件級別同財長

《中央日報》報道，其記者在美東時間上周四（24日）早上7時（香港時間上周四傍晚7時）、即韓國經濟副總理暨企劃財政部長官崔相穆與美國財長貝森特等舉行韓美「2+2」關稅磋商前一小時，目睹中國財政部高官和10多名隨行人員進入白宮旁的美國財政部總部。報道稱記者未能確認該名中方高官身分，但見其所掛證件是G20財長和央行行長所用級別種類，亦即跟之前一天中國財長藍佛安與崔相穆會談時所用的相同。藍佛安與人民銀行行長潘功勝上周率團到華盛頓，出席包括G20財長會議（在距離白宮兩三個街口的國際貨幣基金組織（IMF）總部舉行）的連場會議。

報道指中方人員曾阻攔記者拍攝，記者反駁對方沒有干涉採訪自由的權利，中方官員答稱「我方有拒絕人員被拍攝的權利」，並要求記者刪除手機內的相片。當記者要求確認阻止拍攝的中方官員身分，後者拒絕並稱「沒有義務」。報道稱該名官員身上所掛名牌附有相片，標註姓名和「CHINA」（中國）。

（華爾街日報/韓國中央日報）

明報記者

（關稅戰）

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