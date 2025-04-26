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港聞

港聞二

李：部署新供應鏈服務助內企「破封鎖」

【明報專訊】特首率領訪問浙江的政府代表團在寧波出席「投資香港推介大會—浙江（寧波）專場暨甬港經濟合作論壇」後，昨午返港。港澳辦常務副主任周霽致辭時形容，浙港合作「歷史淵源悠長」，單計香港在浙江累計投資設立的企業就有3萬多間。李家超致辭則提到，香港是內地企業「走出去」和將海外企業「引進來」的雙向跳板，在美國掀起全球關稅戰下，正部署為內地企業提供新供應鏈服務開拓新興市場，「突破美國封鎖」。

周霽讚浙港「區域合作典範」

周霽形容香港是全球知名的國際金融、航運、貿易中心，「擁有完整市場化、法制化、國際化的一流營商環境」，浙江則是中國的「開放大省、經濟大省、文化大省、科創大省」，兩地互利共贏，堪稱「區域合作的典範」。他稱，香港是浙江第一大外資來源地、第一大服務貿易伙伴、第二大投資目的地，又引述數據稱，截至去年香港在浙江累積投資設立的企業有3萬多間、浙江在香港累計設立的企業則有3000多間。

貿發局：港供浙企平台接全球訂單

中國證監會首席風險官及發行司長嚴伯進表示，境外上市新規2023年3月實施以來，已有141間內地企業赴港上市的備案，其中19間屬浙江企業，當中13間浙江及1間寧波企業已完成上市，涵蓋信息技術、生物醫藥、消費等重點行業。

就具體如何進動浙港合作，貿發局中國內地總代表鍾永喜接受傳媒訪問表示，貿發局為浙江外貿企業提供平台接全球訂單，舉例5年前貿發局留意到杭州「城市大腦」的應用，遂將杭州經驗帶到香港，再就此與10個東盟城市接洽，當中杭州的智能交通系統尤受海外歡迎。

昨日出席大會的科大（廣州）寧波港灣聯合創新研發及轉化中心總經理陳永生向本報形容，香港創新資源豐富，但產業發展有局限，因此不少前期科研成果都會先在大灣區「落地」；而寧波本身製造業強，若科研成果在寧波「落地」，將有助涵蓋長三角等更廣泛的內地市場。

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