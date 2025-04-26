12浙江企與香港簽合作項目 機管局：冷鏈服務內地

特首李家超與副財政司長黃偉綸、國務院港澳辦常務副主任周霽、浙江省人民政府副省長盧山、中國證監會首席風險官及發行司長嚴伯進等出席開幕式，不少浙江企業代表均出席，包括已在港設國際總部的泰格醫業、部分「杭州六小龍」的代表、浙江企業等。

投資推廣署：協議保密 冀助「出海」

推介會目的是推動浙港合作，並鼓勵浙企經香港開拓國際商機，投資推廣署昨日與12間浙甬（甬為寧波簡稱）企業簽合作協議。被問具體合作內容，投資推廣署長劉凱旋表示，合作協議屬保密，舉例涉及籌備上市則不便公開。她說一般而言，署方為內地來港落戶企業提供多類服務，例如一些創科公司打算「走出」境外，但不論是做事方式抑或不同國家需要的文件，他們未必很熟悉；另外與海外企業洽談生意亦要適應文化差異，「中國人做事很急很快，但有些地方與你傾10次都未成事，這些小事我們都會幫手」。她又舉例，一些大型行業或企業期望與政府部門接洽或尋求生意機會，署方都會協助。

劉凱旋又說，以往不少焦點落在科創企業，其實浙江有很多消費品牌「非常強」，她留意到不論浙江省以至內地品牌，包括餐飲類企業都會先到香港開分店。劉稱，雖然香港人口不多、市場不算大，但旅客特別多，內地企業在香港建立口碑後，會再將據點擴到東南亞；同時一些歐洲品牌亦會到香港了解市場反應，再擴展內地業務。她希望更多內地企業以香港作為「出海」第一站，除為香港帶來經濟效益，亦可增加內地企業的實力。

機管局研「經杭港飛」 增兩地航班

浙港合作除了企業層面，航空亦是重要範疇。張李佳蕙在寧波接受傳媒訪問時表示，與有關方面洽談「經杭港飛」已半年多，包括浙江的長龍航空等，部分安排已在落實階段，包括加密來往兩地航班。

至於貨運，張太說，現時不少是陸路運送，將來希望利用更多空運連接兩地物流。她舉例，香港是日本海鮮最大出口地區、澳洲有不少龍蝦出口香港，認為可利用更多香港機場的冷鏈系統，將進口食品經香港進入杭州。她續稱，食品及藥物物流尤其需要冷鏈系統，相關程序及人手均須取得認證，由上機、落機以至運送到倉庫都有嚴格要求，這方面香港機場做得特別好，有條件加強兩地航運物流。

明報記者 鄭律銘 寧波報道