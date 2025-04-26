解創科「短板」 孫東：釋放土地有新方案

歡迎AI企業來港 「沒太多時間表」

有傳媒問到美國總統特朗普今屆任期展開後，有美國學者打算離開美國，本港會否計劃吸納他們？孫東稱，香港對吸納人才一直非常開放，在拓展國際化網絡、吸引國際人才方面一直走在世界的前面，下一步會繼續加強，不論資源配置還是政策配套，都應進一步加強，將本港打造為國際高端人才的集聚高地。至於被問引入DeepSeek等AI企業有否時間表，他則說「沒有太多時間表」，但歡迎企業來港。

孫東亦提到，本港發展創科產業最大的「短板」是資金和土地，資金方面冀透過「創科產業引導基金」解決問題。而土地方面，他說當局長時間討論後，近期就釋放土地有「新的方案」，強調會嘗試通過政策降低土地成本，惟期望企業要「算總數」，因香港在出口、關稅等方面有「看不到的優勢」。

他補充，本港去工業化數十年，「現在再重新做是難度很大」，土地便是一大問題，但強調本港並非無土地，只是要如何釋放土地，發展創科產業需要讓企業可承受土地成本，因為一般的企業特別是高科技企業，剛開始經營是希望投放資金在吸引人才、添置設備等，故這個「痛點」一定要解決。