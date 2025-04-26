中宣部組織採訪 內媒問港貿易戰應對 金管局：金融市場整體正常 料續波動

是次主題採訪分為「機遇灣區」、「機遇香港」及「機遇澳門」，記者團來自中央、廣東及港澳近30間傳媒。昨為在港首日行程，記者團早上先到金管局參觀，其後轉到機場的國泰航空貨運站，下午到數碼港參觀並採訪兩間AI企業，最後一站到政府總部訪問創新科技及工業局長孫東（見另稿）。

部分避險工具市場「信心不那麼大」

不少內地記者關注本港在貿易戰或關稅下的應對策略。被問到如何應對美國的關稅措施，陳維民說，貿易戰有不少措施針對內地和香港，而本港的股票市場有相當多內地企業，難免會受影響，但整體市場成交非常有序；又說港元流動性充足，甚至觀察到市場因避險等原因，令港元最近「走強」。他稱，金管局同時正密切監控衍生工具的市場，目前無發現異常，但過往一些被視為避險的工具現在「大家信心都不那麼大」，長遠對金融市場產生什麼影響，值得關注。

陳維民又提到，美方雖暫時叫停部分關稅措施，但仍處「膠着」狀態，事態發展對全球、區域經濟產生的影響，連動供應鏈的變化都會影響金融市場，估計本港市場恐怕有相當長的一段時間有較大波幅，未來全球貿易供應鏈亦會有較大調整，冀業界在困難中尋找機遇。

協助大灣區一體化發展方面，陳則冀「債券通」的北向流程更暢順，南向進一步擴大參與類別，並開拓新的債券種類，又希望銀行將存款透過代幣化做跨境交易，將來令穩定幣成為跨境支付的工序。

數碼港稱貿戰對園區影響不大

數碼港行政總裁鄭松岩被問到如何應對中美貿易的挑戰時，他說觀察到園區近年培育的公司，很多是來自內地的AI大模型公司，甚至有新加坡或原在美國落戶的公司進駐，同時有中東、一帶一路沿線國家及東南亞地區對園區的公司感興趣，主動「尋求不同的途徑讓數碼港帶着一些科技公司出去」，故認為貿易戰對園區影響不大。

同場的創科公司AIFT聯合創辦人兼首席執行官郭彥麟稱，貿易戰下其公司在中東亦有發展生意，當地「並不會選邊站」、會找全球最好的產品，他認為香港是不同文化語言的「大熔爐」，優勢非常大。