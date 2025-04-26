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港聞

港聞二

巴士站劃地線有上蓋 一人候車亦禁吸

【明報專訊】政府提出明年元旦起禁止排隊輪候巴士、小巴、的士等公共交通工具時吸煙，違者定額罰3000元。醫衛局昨交代詳細方案，其中在兩人或以上隊列吸煙即屬違法。一人候車方面，如在有地面標記、柵欄、結構指示或形成的劃定區域，即使獨自等候巴士也不可吸煙，因「會影響隔籬條隊的人」，但在沒有地面標記等劃定區域仍可以吸煙。有議員認為公眾或難以理解安排，建議所有巴士站均劃為禁煙範圍以免混亂。

指定處所同禁排隊吸 涵醫院泳池遊樂場

政府擬禁止於兩人或以上的隊列排隊輪候公共交通工具時吸煙。醫衛局副秘書長李力綱表示，在指定登上交通工具地點的劃定範圍內逗留時亦不可吸煙，但如「行過、穿過」輪候位置則不受限制。

當局亦禁止於排隊進入指定處所時吸煙，包括醫院、公眾泳池、公眾遊樂場地、海洋公園、迪士尼等，當兩人或以上在指定處所範圍輪候或身處輪候隊伍準備進入處所，均禁止吸煙，違者同樣定額罰款3000元。

衛生署控煙酒辦公室主任封螢表示，等候公共交通工具的界定清晰，包括巴士站的上蓋、地線及圍欄內均禁煙；如沒這些劃定範圍，則視乎排隊位置是否有人龍。她說如有很長人龍，即使「排出界」亦視作排隊地方，須禁煙。

局方：已考慮實際操作 信煙民大多配合

李力綱提到，如將巴士站劃定為固定禁煙區，「條街有好多小型禁煙區，會有少少混淆」。他承認設定排隊禁煙區域時沒完美，可能有漏網之魚，但當局已考慮所有情况，排隊禁煙原則是希望清晰、易明，並考慮實際操作，相信大部分煙民會配合。

無劃界站兩人排隊始禁 議員指混亂倡全禁

民建聯議員梁熙認為，當局禁止在兩人或以上隊列中吸煙，而一人在無地面標記等劃定區域吸煙又不違例，公眾或難理解，「如果本身係一個人，食食吓有第二個人嚟，咁點算呢？」期望政府可考慮將所有巴士站劃為禁煙範圍，免生混亂。

吸煙與健康委員會主席湯修齊認為，當局現時定義有些複雜，公眾及旅客或難理解，建議當局在措施生效前多解說，亦應嚴格執法，可利用錄影等科技手段協助執法。

相關字詞﹕禁煙區 的士 小巴 巴士 交通工具 排隊

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