《時代》訪問聲稱習曾致電 特避談時間內容

華外交部早前促美「不應混淆視聽」

在《時代》專訪中，特朗普兩次被問到，如果習近平不來電他會否主動致電，他都說不會。記者接着問：「他（習近平）是否已曾致電您（特朗普）？」特朗普答道：「是。」記者追問：「他（習）是什麼時候致電給您？」特朗普再答道：「他已經來電，而我不認為這是他在示弱的信號。」當記者追問特朗普是否覺得主動致電習是示弱信號，特朗普答「我不是，我只看……」記者隨即打斷，問習跟他說過什麼，特朗普沒正面回應，只重複前段將美國比喻為「巨大而美麗的商店」的說法，表明自己身為「店主」有權定價，「如你想在此購物，這就是你要付的代價」。

被問到財長貝森特稱對華現况「不可持續」，特朗普表示同意，指面對145%關稅的中企幾近不可能續在美國做生意。記者追問特朗普口中與習近平的對話是否令他覺得中美往更有成果的方向邁進，特朗普再次避談習跟自己說過什麼，只稱「有一個他們會感到舒服的數字」，反將「不可持續」的定義連結到美國對華的巨額貿易逆差，強調美方不會容許中方在自己身上「賺過萬億美元」。

否認債市波動而暫緩「對等關稅」

特朗普否認因債市波動才暫緩「對等關稅」，他說：「債市在『發波瘟』（getting the yips），我沒有。因為我知道我們有什麼……我知道我們不會長期處於這情况。」

（時代雜誌/中國外交部網站）

（關稅戰）