樓市政策收效未強調 促增高中低收入增強消費

面臨「特朗普1.0時代」貿易摩擦時，中央2018年首次提出「六穩」，即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期；此次會議的「四穩」與「六穩」比較，顯示就業、預期仍然被高度重視。

推動樓市「止跌回穩」的主旋律從去年第四季度持續至今，如今不再強調，反映穩樓市各項政策顯效。不過，會議繼續將房地產放在防範重點領域風險框架下進行部署，指出要繼續實施地方政府一籃子化債政策，加快解決地方政府拖欠企業賬款問題。同時，會議提出要加力實施城市更新行動，有力有序推進城中村和危舊房改造。

去年年底中央經濟工作會議將「大力實施城市更新」作為今年擴內需任務的重要方面進行部署。今年首場國務院常務會議明確，要加快推進城鎮老舊小區、街區、廠區和城中村等改造。《21世紀經濟報道》引述專家認為，接下來城市更新工作將加力推進。城中村和危舊房改造是重要內容，珠三角地區和重點城市部分項目有望在新的政策扶持下迅速啟動，為房地產帶來一定支撐作用。

城市更新擴內需 推進核心技術

就拉動內需消費，會議還指出，要盡快清理消費領域限制性措施，設立服務消費與養老再貸款。加大資金支持力度，擴圍提質實施「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策，加力實施「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力）建設。「粵開證券」發布文章指，中國面臨重大外部衝擊時，均將就業、民生置於首位。當前關稅戰持續升級的形勢下，擴大內需尤其是提振消費已成為中國經濟發展的必然選擇。

加強自身競爭力的科創方面，會議強調，持續用力推進關鍵核心技術攻關，創新推出債券市場的「科技板」，加快實施「人工智能+」行動，規範「競爭秩序」（反內捲）。同時，要加快全國統一大市場建設，扎實開展規範涉企執法專項行動。

（關稅戰）