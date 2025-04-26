政治局提「四穩」應對國際經貿鬥爭 着力就業幫扶企業 擴大開放反對霸凌

新華社報道，中共中央總書記習近平昨日主持會議。對於應對關稅戰衝擊，政治局提出的要求中，把「穩就業」擺在第一位。會上特別強調，對受關稅影響較大的企業，要提高失業保險基金穩崗返還比例。

內地目前政策規定，企業按照本單位職工工資總額的1%繳納失業保險費。人力資源社會保障部、財政部、稅務總局本月14日聯合發文，表示要充分發揮失業保險功能作用，支持企業穩定崗位。參加失業保險的企業，足額繳納失業保險費12個月以上，上年度未裁員或裁員率不高於上年度全國城鎮調查失業率控制目標，30人或以下的參保企業裁員率不高於參保職工總數20%的，可以申請失業保險穩崗返還。該文件提及的返還額度方面，大型企業最多獲返還上年度繳納的30%失業保險費，中小微企業最多返還60%。

促內外貿一體化 推動出口轉內銷

此外，政治局會議要求加快推動「內外貿一體化」。對於困難企業，也要多措並舉幫扶、加強融資支持。同時，培育壯大新質生產力，打造一批新興支柱產業。2021年末由國務院正式提出的「內外貿一體化」概念，意在壯大國內市場，減少貿易壁壘影響，加大企業應對外部風險的能力。政府近日聯合各大平台推動「出口轉內銷」，是進一步措施嘗試。

會議對中國當前經濟形勢作出判斷，認為今年以來經濟呈現向好態勢，社會信心持續提振，高質量發展紮實推進，社會大局保持穩定。同時，經濟持續回升向好的基礎還需要進一步穩固，外部衝擊影響加大。會議強調，要「強化底線思維，充分備足預案，紮實做好經濟工作」。

加力撐實體經濟 擴消費穩外貿

會議指出，要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放；加大服務業開放試點政策力度，加強對企業「走出去」服務；同國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。

具體到宏觀政策，會議延續去年底的中央經濟工作會議基調，再次強調要更加「積極有為、加緊實施」，用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。昨日政治局再次明確，配套宏觀政策的地方政府專項債券、超長期特別國債要加快發行使用。同時，適時降準降息，保持流動性充裕，加力支持實體經濟；創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。

4月的政治局會議對下階段經濟走勢有決定性影響，對宏觀、產業等政策進行調整指導，是經濟工作風向標。

上周公布的經濟數據顯示，內地今年一季度多項指標超預期，不過，代表下游的消費者價格CPI、代表中上游的生產者價格PPI按年負增長，顯示經濟長期處於低價環境中，政府、企業、居民部門收入及支出預期受到壓制。

明報記者

（關稅戰）

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