指警打頭 入稟者申禁警署刪CCTV被拒

官：民事訴訟不能強制政府做事

本案原告為自行應訊的余耀宗；被告為警務處長。原告早前提出傳票申請，要求法庭禁止銷毁警署內閉路電視片段，以及下令警方披露相關閉路電視片段和某些警員的資料；被告反對申請，案件昨在區院聆訊。

法官梁國安表示，法庭不能在民事審訊中批出命令，強制政府做某些事，只能就各方權利宣布命令。梁官又指，原告未有按程序提出申請，「個法庭唔係咁樣嘅，有求必應」，在法治社會「要根據程序做嘢」，遂駁回禁止銷毁閉路電視片段的申請，並着原告透過法律代表處理禁制令事宜，「你自己咁樣搞呢，係對你冇好處」。

拒披警員資料 官：未知涉案否

至於披露警署閉路電視片段和警員資料的申請，梁官表示，法庭仍未完成處理本案狀書、雙方未清楚案件爭議點，故目前未能判斷原告要求披露的資料是否與案有關。梁官認為現階段不宜「漁翁撒網」索取資料，遂駁回申請，並下令原告支付被告訟費。

另外梁官提到，原告在案中聲稱「畀人打」，形容他以區院民事訴訟（DCCJ）形式入稟「已經錯晒」，應提出傷亡訴訟。梁官終把案件押後至8月5日再訊，待原告考慮是否提出傷亡訴訟，以及讓被告存檔抗辯書。

【案件編號：DCCJ 2246/25】