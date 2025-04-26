指警打頭 入稟者申禁警署刪CCTV被拒

【明報專訊】一名男子早前自行入稟區域法院，稱本月初在旺角警署打算投訴曾被一名警署警長不禮貌對待時被捕，並遭一名警員拍打頭部，檢驗後發現腦出血，遂向警務處長索償至少120萬元；案件昨在區院提訊。男子早前提出傳票申請，要求法庭下令警方披露部分警員資料和禁止銷毁警署閉路電視片段等；法官昨稱，法庭不能在民事訴訟強制政府做某些事，目前亦不宜「漁翁撒網」式索取資料，駁回申請，將案件押後至8月再訊。
官：民事訴訟不能強制政府做事
本案原告為自行應訊的余耀宗；被告為警務處長。原告早前提出傳票申請，要求法庭禁止銷毁警署內閉路電視片段，以及下令警方披露相關閉路電視片段和某些警員的資料；被告反對申請，案件昨在區院聆訊。
法官梁國安表示，法庭不能在民事審訊中批出命令，強制政府做某些事，只能就各方權利宣布命令。梁官又指，原告未有按程序提出申請，「個法庭唔係咁樣嘅，有求必應」，在法治社會「要根據程序做嘢」，遂駁回禁止銷毁閉路電視片段的申請，並着原告透過法律代表處理禁制令事宜，「你自己咁樣搞呢，係對你冇好處」。
拒披警員資料 官：未知涉案否
至於披露警署閉路電視片段和警員資料的申請，梁官表示，法庭仍未完成處理本案狀書、雙方未清楚案件爭議點，故目前未能判斷原告要求披露的資料是否與案有關。梁官認為現階段不宜「漁翁撒網」索取資料，遂駁回申請，並下令原告支付被告訟費。
另外梁官提到，原告在案中聲稱「畀人打」，形容他以區院民事訴訟（DCCJ）形式入稟「已經錯晒」，應提出傷亡訴訟。梁官終把案件押後至8月5日再訊，待原告考慮是否提出傷亡訴訟，以及讓被告存檔抗辯書。