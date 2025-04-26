食安督察案 同事稱首被告分食物 「自己用，enjoy！」

被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）、李俊禧（37歲），均為食環署一級衛生督察。除劉承認一項交替控罪、即盜竊罪，其餘4人否認一項串謀盜竊罪。

樣本送到 有稱收「禮物」有稱煮意粉

控方證人蔡洪階供稱，他2021年7月加入食安中心進出口組內一個名為「香港2」的小組，與所有被告為同組同事。他參與2022年食物輻射水平檢測時，有同事稱想訂西餐食物來檢測及進食。蔡說，同年5月12日供應商「歐陸」將食物樣本送到辦公室後，陳映珊稱會召客貨車把樣本取走，劉承軒稱會煮意粉來吃，余鳳珍表示「嚟咗兩個月，收到咁多禮物」，他當時則說「我未諗到」。

蔡洪階續說，「歐陸」食物被放到各同事用作存放樣本的櫃，另一個屬空置職位、編號為「hk8」的櫃也放有樣本，陳映姍說只有「hk8」櫃內的樣本才會用於檢測，其他櫃的樣本都是多買的、「自己用，enjoy！」。蔡聽罷「覺得有少少唔係好妥」，遂為自己櫃內樣本拍照作自保證據，並打算把它們鎖起，直到轉換崗位。

蔡稱，到2023年食物輻射水平檢測時，陳映姍把意粉及香腸等樣本交給他，並說「要盡快拎走，唔好俾人知道」。蔡知道這些不是會用於檢測的食物，遂於同年3月10日交給廉署。

樣本拍照作證據 自言被調查

控方大律師江祖胤問蔡為何要這樣做，蔡說：「我係被調查嘅一位，有樣本就交畀ICAC。」江追問何謂「被調查」，蔡沒正面回答，稱「我喺供辭度要正確無誤，食物來源我要有根有據，要證明自己清白」。案件下周一續審，會由辯方盤問蔡。

【案件編號：WKCC 2693/24】