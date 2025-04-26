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港聞

港聞二

不具回遷資格者 擬另提覆核挑戰

【明報專訊】大坑西邨居民一方昨被裁定敗訴後，司法覆核申請人的兒子稱將會提出上訴。另有居民表示，有別於申請人一家都是合資格回遷者，有居民是不具資格回遷者，他們會另行提出司法覆核，挑戰有關回遷資格的方案。平民屋宇發言人回覆稱歡迎高院裁決，駁回大坑西邨非法佔用戶司法覆核，掃除重建計劃的不確定性。

居民：不滿要承諾不追究 去信無覆

覆核申請人的兒子曾先生昨在庭外表示，他們本來願意配合回遷方案，惟不滿要簽署承諾日後不得向政府或平民屋宇追究。他自言已就承諾書問題多次去信平民屋宇，但得不到回應，後來被入稟興訟，因此他們一家至今沒領取分毫津貼。

曾先生又說，由於母親所住大樓已無人居住，出於安全考慮，一年前已安排母親在紅磡租住單位，由他承擔租屋開支。

居民黃桂強為未達成和解的13戶居民之一，他昨到庭支持，並稱未達成和解的居民可分3類：全家擁有資格回遷、部分家人不具資格回遷、要永久遷出。黃屬於不具資格回遷者，他稱平民屋宇曾要求他遞交入息審查表格，他不滿做法，在表格寫上「反對」。

黃又說，其家人以分期方式租購大坑西邨前身的平房石屋，惟大坑西邨建成後他們「由業主變成租客」，現在更失去單位，故部分居民將另行提出司法覆核。

指部分人無異租霸 平民屋宇：續追討

平民屋宇發言人表示，由於受到官司影響，收回違約佔用單位需時遠較一般預期長，平民屋宇正與合作團隊研究不同方案，務求將影響降到最低；又指個別人士企圖拖延計劃以達其不合情理目的，與「租霸」無異，平民屋宇會繼續以法律程序收回單位，並追討法律費用及其他因而造成的財務損失。

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