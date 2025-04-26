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港聞二

付錢收不到貨 虛幣騙案事主失百萬

【明報專訊】近年屢現虛擬貨幣場外找換店騙案，有事主本月兌換加密幣時，店員未將貨幣轉帳便取去100萬元現金。警方昨回覆查詢表示，已就該案拘捕一名38歲女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，被捕人獲准保釋候查，4月下旬報到。有立法會議員籲莫因優惠匯率、省卻身分認證時間而選擇無牌虛擬資產場外交易服務（OTC），並促政府盡快就發牌制諮詢。

議員促推發牌制管OTC

警方表示，去年整體接獲2513宗與加密貨幣有關罪案，按年跌26%，涉款約35億元，但無備存涉及場外找換店的個案數量。警方提醒買賣或兌換加密貨幣時，應選擇持牌或信譽良好交易所或商舖。

受害人羅先生上周四（17日）按老闆指示，帶100萬元現金到觀塘鴻圖道一間聲稱提供虛擬幣兌換服務的樓上店兌換泰達幣（USDT）。當時一女子帶他上樓，對方與羅核對身分證明、鈔票號碼及拍照，並叫他在店內等候，惟15分鐘後羅的老闆告知仍未收到泰達幣轉帳，店員則堅稱已轉帳並拒退款，最後另一人現身將錢帶走。

立法會議員、反詐騙大聯盟發起人吳傑莊表示，同類騙案不時發生。他說據估計本港逾200間虛擬資產OTC，包括實體兌換店和自動櫃員機，不少標榜優惠匯率、不需經「Know Your Customer」（KYC）認證，以核實客戶資金來源及姓名等。吳強調這些OTC服務未獲發牌，任何人只要商業登記即可經營，欠缺保障，籲市民只用10間已獲發牌虛擬貨幣交易平台。持牌虛擬資產交易平台代表陳德榮說，KYC程序一般只需約半小時，籲市民和投資者莫貪快而選擇高風險無牌平台。

另外，預算案提及年內將就虛擬資產OTC發牌制度作第二輪諮詢，吳促政府盡快諮詢，早日規管相關服務。

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