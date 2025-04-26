訛稱裝修騙訂金後失聯 無業漢被捕

涉15案 最高騙款5萬

警方本月15日接獲一名36歲男事主報案，稱透過網上平台認識一名裝修工人，聲稱可以1.2萬元做安裝水表工程，雙方見面傾談工程細節，裝修工使用不同的專業術語，令事主深信不疑，當收取訂金後，裝修工失去聯絡。葵涌分區特遣隊經調查鎖定涉案人身分，並發現他以水電裝修工身分，在不同社交平台訛稱提供水電及裝修服務。警方經情報蒐集，得悉該男子前日接觸另一名事主，警方其後在葵涌區以涉嫌詐騙拘捕一名46歲、報稱無業姓陳男子，案件交由葵青警區重案組跟進調查。

有價單收據公司蓋印

葵青警區情報組督察吳綺淇稱，被捕男子會準備報價單，當收取訂金後，亦會將印有公司名稱的收據交予事主，但翻查資料發現騙徒沒有註冊任何公司，公司印上的公司名稱並不存在。另外，騙徒會為事主進行小部分裝修工程，其間以不同理由，例如購買裝修材料，要求事主再多付工程費用，因部分工程完成，令事主降低戒心，直至騙徒失去聯絡，才發覺受騙。初步相信被捕男子涉及九龍新界至少15宗同類案件，最早一宗發生於去年8月。