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立法規管空窗期 滴滴推網約私家車

【明報專訊】政府今年內將立法規管網約車平台，惟再有網約平台在立法空窗期內於香港展開網約私家車業務。本報獲悉，內地網約平台「滴滴出行」昨起逐步開放網約私家車選項，為繼高德地圖後，再有本只營運網約的士的平台加入網約車戰場。運輸署回覆查詢時形容「政府立場清晰」，的士服務要改善，網約車平台要規管之餘，非法「白牌車」經營亦要依法打擊。署方重申，已不時提醒營運商須遵從法例規定，今年會就規管網約車平台訂立法建議。

滴滴出行2018年起攻港，提供網約的士服務，現設「包車價」及「按錶收費」兩選擇。據了解，滴滴出行昨起試行向部分用戶開放網約私家車選項，預計未來一兩日加大運力，逐步開放更多以至所有用戶亦可召網約私家車。

對於滴滴選擇立法前率先營運網約車，消息人士形容「大勢所趨」，近日不少網約平台開展網約私家車服務，作為內地網約車龍頭，滴滴一直期望拓展海外業務。

早前有傳滴滴有意來港上市，有業內人士估計，滴滴或亦盼藉此「試水溫」。滴滴出行昨截稿前未回覆查詢。

滴滴出行現透過第三方平台「Kaygo」 招攬司機，據招聘廣告，新加入司機可獲500元現金獎，Google Play商店資料顯示，Kaygo應用程式本月中更新，至今過百用戶下載。不過，記者嘗試在平台註冊成為司機，其間平台無要求提供出租汽車許可證，僅指示須提供駕駛執照、車輛保險單、身分證及車輛照片等，但現私家車需持有效出租汽車許可證才可合法載客取酬。

相關字詞﹕網約車 網約車平台

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