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港聞二

醫局年中成立發言人團隊 成員須具資深臨牀經驗 加強解說醫療事故

【明報專訊】公立醫院系統管理檢討委員會早前提出31項改革建議，醫管局昨日舉行傳媒講座介紹事故管理方面措施落實情况，表示將在今年中前成立發言人團隊，培訓總部及聯網發言人，成員須具備資深臨牀經驗，並對病人安全及質素文化有深入認識。醫管局行政總裁高拔陞表示，希望培訓發言人發言技巧及危機應對，以加強向公眾解說醫療事故。醫管局亦會成立事故應變團隊、優化根源分析等。

高拔陞表示，臨牀經驗豐富的部門主管，或很少面對傳媒，指以往有時部門主管解釋醫療事故引述過多專業醫學術語，公眾或難以理解，進而誤以為院方刻意隱瞞，希望成立專責發言人團隊，更好向公眾講解，增強公眾信心。

建應變團隊 明確角色免重疊

醫管局還會建立醫院事故應變團隊，明確團隊每個成員角色及功能，避免應對醫療事故時工作重疊，冀更快捷照顧受影響病人、家屬及醫護。局方亦會優化根源分析，加開培訓班，同時引入人因工程學專家等外部專家參與，提升根源調查質素。新界東聯網服務總監（質素及安全）庾慧玲解釋，人因工程學考慮環境、設備及制度等因素如何增加醫療事故發生機率，從而提出建議。

引入人因工程專家助根源調查

此外，醫管局會持續引入新技術防範未然，保障病人安全。為改善手術室溫度較低，令病人術後出現低溫症，醫管局去年全面落實在24間有手術室的醫院推行「手術前病人保溫計劃」，病人術後出現低溫情况比率減少約50%。

改革建議亦提出建構高層人員病人安全問責框架，高拔陞被問及進展時稱稍後公布具體措施，但強調醫療事故發言團隊通常包括聯網行政總監、醫院院長等高層，即體現問責精神。

另外，本報昨報道青山醫院早前有休班護士喝醉後，由結伴的病人服務助理送返一間病房，其間作出擾亂行為，被當值護士安置於醫院範圍內，最終3人被解僱。高拔陞回應稱醫管局非常重視事件，強調有關護士行為非常不恰當，院方事後已即時處理，並加強督導及培訓。

相關字詞﹕公立醫院系統管理檢討委員會 高拔陞 醫療事故 醫管局

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