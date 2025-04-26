禁向未成年人供吸煙產品 議員促提早元旦前實施

立法會衛生事務委員會委員陳凱欣稱大致認同十招方向，但認為向未成年人提供吸煙產品一招需微調，指未成年人吸煙「一支都嫌多」，不應設小量產品定額罰款3000元規定，傳統煙及另類煙應統一罰款。陳亦指擴大法定禁煙區及禁向未成年人提供吸煙產品訂於明年元旦推行，或予不法分子有機可乘，需考慮提早實施。

梁熙：未禁「火車頭」失望

民建聯梁熙稱整體支持方案，但對修例暫未打擊俗稱「火車頭」的邊走邊吸煙感失望，指現時以特定區域禁煙替代禁「火車頭」反而更複雜。他稱政府擬2027年第二季禁售非薄荷味煙，屆時應先由立法會討論後再落實，應視乎社會共識、經濟情况、打擊私煙效果等因素決定是否如期落實。

邵家輝認為完稅煙標籤制度只能打擊白牌煙，經銷白牌煙的人會轉投售賣私煙市場。他說當2027年第二季市民無法吸食白牌煙後，部分市民唯有轉食私煙，而目前每人免稅攜帶最多19支香煙入境，亦會成為私煙漏洞。他提到大部分水煙都加味，相信禁售加味煙後，日後市民會北上吸食加味水煙。

政黨投票意向受關注，代表工聯會的郭偉強說大原則會支持方案，向無煙城市目標邁進。梁熙和經民聯林健鋒說仍待黨內討論；邵家輝說需再研究草案細節，與律師研究後有機會提出修正案。

吸煙委促加快禁售加味煙

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊希望可加快全面禁售加味煙及禁止管有電子煙機，亦冀盡快禁止在私人地方管有電子煙。他引述研究指吸食加味煙的年輕人更有可能長久成癮，而電子煙更與太空油等毒品掛鈎，應盡早全面禁止，避免給青少年錯誤信息。