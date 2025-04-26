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【Emily】盧偉國鬧牛肉乾加價「製造怨氣」 話1/3商用車被迫違泊 警：抄牌已減兩成半

【明報專訊】政府計劃增加俗稱「牛肉乾」嘅違例泊車罰款，由320元加至400元，噚日立法會交通事務委員會上，唔少議員都反對，其中經民聯盧偉國話𠵱家香港根本唔夠車位，牛肉乾加價對商用車唔公平，仲大鬧相關部門係「製造香港最多怨氣嘅部門」。

盧偉國話，按現時商用車泊位比例，每3架車得兩個泊位，意味有三分之一商用車都被迫違泊，又話以前九龍城夜晚收工後，貨車泊喺自家雜貨舖前面唔會被抄牌，但最近有朋友嘅貨車泊喺關咗門拉咗閘嘅舖位前面，就被抄咗兩張牛肉乾，「我真係為我朋友氣頂……呢啲店舖一日都可能搵唔到兩張牛肉乾嘅錢」。

運物局：研增上落客貨位泊車

民建聯陳恒鑌就形容，喺唔夠泊位之下增加罰款係「不義之舉」，等於「食硬」司機。

警務處總警司梁珣回應話明白職業司機有困難，前線警員已經酌情處理違泊，舊年已經少咗抄牌，全年發出254萬張，比2022年減兩成半。運輸及物流局副局長廖振新就話，政府近年已經好努力用唔同方法增加泊車位，但喺市區搵新地方增加商用車泊位真係有實際困難，局方會繼續探討增加上落客貨位畀商用車停泊。

易志明倡只增罰私家車

航運交通界議員易志明話有司機停車去廁所都被抄牌，擔心加罰款會增加司機壓力，建議當局只增加私家車違泊罰款，商用車就唔變。不過，廖振新話違泊罰款原意係處理交通擠塞、維持道路安全等，兩類車都會導致同樣問題，無理由區分罰則。

相關字詞﹕機場快綫 電動車 泊車位 交通違例 運輸及物流局 牛肉乾 違例泊車

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