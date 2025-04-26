反恐二案 被告稱不解警指「玩炸彈」 官質疑未向值日官投訴

當時未宣布拘捕 否認警員警誡供述

據控方開案陳辭，除次被告李嘉濱2020年3月8日凌晨1時許被捕，其餘7名被告分別在3月7日晚上11時許被捕。首被告何卓為昨自辯稱，7日晚上他在港鐵車廂遭監視警員截停，被帶到青衣站一房間，何曾問截停是否因「逃票、查票嗰啲」，有警員說「咁小事就唔會咁樣拉你啦」。隨後支援的O記人員到場，將其個人物品攤在枱面，3部手機則拿在手上。

何卓為續稱，警署警長林偉亮在搜身後對他說「吓，得呢啲嘢咋？」他回應「你想有啲咩喺度啊？」何登上警車前其中一名警員說「玩炸彈啊嘛，一陣有排慢慢同你玩」，何追問「咩炸彈啊？咩嘢事啊？」對方稱「返去警署先講啦」。何說，至此階段為止無人宣布拘捕及警誡，否認偵緝警員梁家俊早前所供稱自己在警誡下表示「啲炸彈係家俊整嘅，我淨係知佢哋班人對政府不滿，我點知佢哋真係放炸彈㗎啫」。

被告：仲諗緊點解被拉 未諗到

辯方早前向梁家俊指出，何卓為3月8日凌晨回到青衣警署後遭帶至2號房，有人將他黑布蒙頭和毆打胸口，其間何頭部被扯往枱角，撞到太陽穴。何卓為庭上確認他沒就被捕過程向值日官投訴，因當時襲擊情節尚未發生，他亦無詢問拘捕原因和提出見律師，「我仲諗緊自己點解會畀人拉、點解會牽涉呢件事，所以未諗到」。

陳官問，何的意思是否警方指稱他「玩炸彈」，何思考為何自己牽涉其中，卻無詢問值日官？何解釋，因警員已說明自己「牽涉炸彈案入面囉」。

手機檢試炸藥影片 稱未曾看

此外，辯方播放6段於何卓為金色iPhone手機檢取、懷疑測試炸藥的影片，何供稱未曾看過該些片段。另一部黑色iPhone中顯示物品燃燒冒煙的片段，何稱當日為1月25日年初一，「華御結」提出可「燒煙花」，但他無目睹燃燒過程。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 186/22】