黃百鳴涉內幕交易案 辯方：正商其他方式處理

黃栢鳴（78歲）被指約在2017年8月25日至10月17日期間，與上巿公司法團（即傳遞娛樂有限公司，前稱天馬影視文化控股有限公司）有關聯，並當掌握他知道屬關於天馬影視的內幕消息，而他在知道或有合理因由相信另一人（黃潔珍）會進行天馬影視的上巿證券交易下，慫使或促致該人進行該等交易。

6月再訊 控方：盼下次可聽答辯

辯方在庭上申請押後案件，稱控方近期披露過百頁材料，文件「有啲分量」，辯方需時閱讀。辯方又表示，雙方正商討以其他方式處理控罪，辯方已提交書面陳辭予控方考慮。控方不反對押後，希望下一次聆訊可聽取答辯。主任裁判官蘇文隆遂將案件押後至6月5日，其間黃栢鳴繼續獲准保釋。

資料顯示，天馬影視2017年10月18日上午9時申請暫停股份交易，待刊發內幕消息相關的公布；同日公布黃栢鳴一直與一名獨立第三方磋商出售所持13.258億股。涉案期間的同年8月25日至10月17日，該股市價由0.189元升至其間尾段的0.275元，升幅多達45.5%。

6日後的10月23日天馬影視股份停牌，及後公布由時稱力量礦業（現稱「力量發展」）控股股東張量提出以每股0.319元，向黃栢鳴及胞妹黃潔芳收購天馬影視近15.24億股或58.71%股權，總代價4.86億元。

【案件編號：ESS 1735/25】