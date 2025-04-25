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港聞二

抽驗屋邨視障路磚 民建聯：防滑不達標

【明報專訊】民建聯立法會議員陳恒鑌與「香港道路及路磚關注組」早前委託實驗室，抽驗葵青區部分公共屋邨鋪設供視障者行走的「觸覺磚」，結果發現葵芳邨兩個樣本的防滑值SRV只有18、37，石籬邨的樣本則為19，數值均遠低於屋宇署防滑值需達40至44的標準。團隊其後測試在地磚塗上納米蝕刻塗層以增加防滑，並稱獲房屋署採納，未來可能在其他屋邨試行。

按標準防滑值至少40

測試兩樣本 最低18

按屋宇署《設計手冊：暢通無阻的通道2008》的防滑標準，走廊、樓梯等半露天公共位置使用的地磚、「觸覺磚」等，必須達到P4級，即防滑值SRV為40至44。

陳恒鑌表示，近日有市民反映屋邨地磚逢天雨便濕滑，更有人滑倒，其團隊遂委託實驗室於其中兩條屋邨部分「觸覺磚」做防滑測試，結果顯示未達標準一半。本地建材物料防滑界者馬學欽建議在地磚塗上納米蝕刻塗層，即用海綿刷將納米塗層防滑劑塗在地磚表面，靜置30分鐘等蝕刻後以清水沖洗，提升地磚的表面磨擦力。

陳其後約見房屋署代表提出建議，他稱署方隨即安排3間公司實地測試使用納米蝕刻塗層，初步發現防滑性能確實有顯著提高，形容成績令人滿意。他又引述房署表示，會留意全港屋邨的「觸覺磚」防滑情况。

房署：試用塗層防滑

房屋署回覆稱，其鋪設的「觸覺磚」均符合屋宇署要求，各邨也設專人定期檢查無障礙設施，為進一步防滑的考量，署方已在部分屋邨試用塗層防滑劑，邀請供應商測試，後續將評估防滑度耐用性及其他管理因素等，有需要時用作未來加強防滑的措施。

陳恒鑌強調「觸覺磚」不僅是視障者的「引路標」，亦是社區共融的體現，促請當局正視安全問題，加快更新指引及加強監管，又建議政府應定期清潔維護，並處理不合規的磚塊，長遠更換高防滑度物料。

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