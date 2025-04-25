抽驗屋邨視障路磚 民建聯：防滑不達標

按標準防滑值至少40

測試兩樣本 最低18

按屋宇署《設計手冊：暢通無阻的通道2008》的防滑標準，走廊、樓梯等半露天公共位置使用的地磚、「觸覺磚」等，必須達到P4級，即防滑值SRV為40至44。

陳恒鑌表示，近日有市民反映屋邨地磚逢天雨便濕滑，更有人滑倒，其團隊遂委託實驗室於其中兩條屋邨部分「觸覺磚」做防滑測試，結果顯示未達標準一半。本地建材物料防滑界者馬學欽建議在地磚塗上納米蝕刻塗層，即用海綿刷將納米塗層防滑劑塗在地磚表面，靜置30分鐘等蝕刻後以清水沖洗，提升地磚的表面磨擦力。

陳其後約見房屋署代表提出建議，他稱署方隨即安排3間公司實地測試使用納米蝕刻塗層，初步發現防滑性能確實有顯著提高，形容成績令人滿意。他又引述房署表示，會留意全港屋邨的「觸覺磚」防滑情况。

房署：試用塗層防滑

房屋署回覆稱，其鋪設的「觸覺磚」均符合屋宇署要求，各邨也設專人定期檢查無障礙設施，為進一步防滑的考量，署方已在部分屋邨試用塗層防滑劑，邀請供應商測試，後續將評估防滑度耐用性及其他管理因素等，有需要時用作未來加強防滑的措施。

陳恒鑌強調「觸覺磚」不僅是視障者的「引路標」，亦是社區共融的體現，促請當局正視安全問題，加快更新指引及加強監管，又建議政府應定期清潔維護，並處理不合規的磚塊，長遠更換高防滑度物料。