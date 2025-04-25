外國記者會調查：64%記者稱消息來源拒談敏感議題

65%稱曾自我審查

謹慎用字 不具名撰文

調查去年12月至今年2月進行，334名受邀會員中有69人即約21%會員回覆。約62%受訪者認為，自前年7月同一項調查以來，香港記者工作環境變差。

已停運的立場新聞前總編輯鍾沛權及時任署任總編輯林紹桐，去年就串謀發布煽動刊物罪成，鍾判囚21個月，而患腎病的林獲釋。有受訪者認為，此案判決結果反映行使基本新聞原則時，煽動罪涵蓋範圍仍很廣泛。《維護國家安全條例》生效逾一年，有受訪者認為條例令人在公開場合變得謹慎。

另外，約16%受訪者稱曾受輕微干擾，亦有一名受訪者稱曾遭嚴重干擾。有受訪者稱，雖然報道範圍較少受政治環境影響，但為顧及個人及內地家人安全，明白有什麼不該報道，相信情况在可預見的未來會持續。有受訪者稱商業考量凌駕編採判斷，其部門並非直接面臨政治壓力，卻發表愈來愈多關於內地及中國文化的軟性文章，缺乏批判。有受訪者則形容，本港再無言論自由及反對派，「若政府反對你所報道的內容，他們可以攻擊你，強迫你流亡外地或將你監禁」。