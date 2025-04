稱中美眾多議題相左 梅儒瑞讚崔建春保持開放

特區政府方面,昨由商經局署理局長陳百里及行會召集人葉劉淑儀出席美商會中國論壇,離任後首次外訪的美國前副國務卿坎貝爾在主題致辭前,與陳百里短暫握手交談,致辭亦提及葉太。

梅儒瑞盼港續獨特角色

推動中美互相理解

先致辭的梅儒瑞在演辭無具體提及關稅或對華逆差,他表示,自到任以來,一直認為香港是推動中美互相理解的重要平台,也是便捷、有相對中國內地較開放的空間匯集內地及美國專家。他表示,美國總統特朗普及國務卿魯比奧尋求公平、對等,以及惠及美國人的中美關係,美方希望香港可繼續扮演這獨特角色。

他又形容,崔與自己各自代表政府在眾多議題有截然不同看法,但形容崔開放及有建設性對話,對此表示欣賞。

崔:關稅戰對世界是錯誤

崔建春則表示,中方認為特朗普政府的關稅戰無論對中方、美國及世界都是錯誤,希望透過類似活動找到解決方法,重申中方已表達對關稅戰的官方立場,若希望談的話,「大門敞開(door is open)」;如不能談要打的話,也奉陪到底(fight to the end)。他又肯定美商會對推動中美政商界關係,希望商界繼續在港投資。

香港美國商會主席David Butts表示,當中美關係進入未知,在華營商者需不斷調整策略及重設計劃,但他形容自己十分正面樂觀,相困難中自有機遇。