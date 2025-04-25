明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

稱中美眾多議題相左 梅儒瑞讚崔建春保持開放

【明報專訊】關稅戰下中美關係再添不穩，兩國駐港外交官昨日在香港美國商會活動未見太多火花，反而禮尚往來。美國駐港澳總領事梅儒瑞表示，中國外交部駐港特派員崔建春與自己各自代表政府，雙方政府在眾多議題有截然不同看法，但形容崔保持開放及有建設性對話。緊接致辭的崔建春在梅儒瑞回座時主動與對方握手，並說希望繼續討論，探討如何為香港、內地及美國做事。

特區政府方面，昨由商經局署理局長陳百里及行會召集人葉劉淑儀出席美商會中國論壇，離任後首次外訪的美國前副國務卿坎貝爾在主題致辭前，與陳百里短暫握手交談，致辭亦提及葉太。

梅儒瑞盼港續獨特角色

推動中美互相理解

先致辭的梅儒瑞在演辭無具體提及關稅或對華逆差，他表示，自到任以來，一直認為香港是推動中美互相理解的重要平台，也是便捷、有相對中國內地較開放的空間匯集內地及美國專家。他表示，美國總統特朗普及國務卿魯比奧尋求公平、對等，以及惠及美國人的中美關係，美方希望香港可繼續扮演這獨特角色。

他又形容，崔與自己各自代表政府在眾多議題有截然不同看法，但形容崔開放及有建設性對話，對此表示欣賞。

崔：關稅戰對世界是錯誤

崔建春則表示，中方認為特朗普政府的關稅戰無論對中方、美國及世界都是錯誤，希望透過類似活動找到解決方法，重申中方已表達對關稅戰的官方立場，若希望談的話，「大門敞開（door is open）」；如不能談要打的話，也奉陪到底（fight to the end）。他又肯定美商會對推動中美政商界關係，希望商界繼續在港投資。

香港美國商會主席David Butts表示，當中美關係進入未知，在華營商者需不斷調整策略及重設計劃，但他形容自己十分正面樂觀，相困難中自有機遇。

上 / 下一篇新聞

特：降關稅取決北京 華否認有談判 中方冷處理「示好」舉動 促美先盡撤單邊措施
特：降關稅取決北京 華否認有談判 中方冷處理「示好」舉動 促美先盡撤單邊措施
安理會上交鋒 華斥霸權霸凌美轟言行不一
安理會上交鋒 華斥霸權霸凌美轟言行不一
美韓「2+2」磋商 首爾盼「斬件」聚焦3領域
美韓「2+2」磋商 首爾盼「斬件」聚焦3領域
12州興訟挑戰關稅措施 指特朗普違憲
12州興訟挑戰關稅措施 指特朗普違憲
波音CEO警告停為華客戶生產飛機
波音CEO警告停為華客戶生產飛機
青山休班男護醉鬧病房 同事安置過夜 3人被炒
青山休班男護醉鬧病房 同事安置過夜 3人被炒
被批購票「盲盒」 啟德主場館座位圖公開 列明段號
被批購票「盲盒」 啟德主場館座位圖公開 列明段號
咬斷警手指 被告允賠28萬元和解
咬斷警手指 被告允賠28萬元和解
食安督察偷樣本案 特赦證人指同事購家中同款米自用
食安督察偷樣本案 特赦證人指同事購家中同款米自用
警司涉非禮警署三襲女子 擬不認罪
警司涉非禮警署三襲女子 擬不認罪
團結香港基金：首置盤重疊私樓 毋須再推 料未來5年公營樓年均3.77萬伙 超長策目標
團結香港基金：首置盤重疊私樓 毋須再推 料未來5年公營樓年均3.77萬伙 超長策目標
貿戰短期樓市影響小 倘持續或礙投地信心
貿戰短期樓市影響小 倘持續或礙投地信心
新推青年配額 白居二2024逾八成申請40歲以下
新推青年配額 白居二2024逾八成申請40歲以下
遭欺凌患情緒病 獎學金得主矢志助受困者
遭欺凌患情緒病 獎學金得主矢志助受困者
建築師狎秘書案 辯方：大庭廣眾不可能不敢呼救
建築師狎秘書案 辯方：大庭廣眾不可能不敢呼救
中國美商會：貿戰或加速美商在華扎根 會長何邁可稱關稅戰更顯兩國聯繫 不信脫鈎
中國美商會：貿戰或加速美商在華扎根 會長何邁可稱關稅戰更顯兩國聯繫 不信脫鈎
下月繁榮峰會 歐商會：盼國際合作應對全球風險
下月繁榮峰會 歐商會：盼國際合作應對全球風險
外國記者會調查：64%記者稱消息來源拒談敏感議題
外國記者會調查：64%記者稱消息來源拒談敏感議題
陳日君准離港出席教宗喪禮
陳日君准離港出席教宗喪禮
抽驗屋邨視障路磚 民建聯：防滑不達標
抽驗屋邨視障路磚 民建聯：防滑不達標
社署行政主任涉港鐵偷拍女子
社署行政主任涉港鐵偷拍女子
小杯啫喱擬禁含蒟蒻 環境局：港日有鯁死先例
小杯啫喱擬禁含蒟蒻 環境局：港日有鯁死先例
長者社交孤立比率升 「無獨有偶計劃」助減孤獨感
長者社交孤立比率升 「無獨有偶計劃」助減孤獨感
警反黑拘33人 坐館被控洗錢
警反黑拘33人 坐館被控洗錢
反恐二案首被告：學弟無轉告群組討論製彈
反恐二案首被告：學弟無轉告群組討論製彈
無人機企業：港連通世界助「出海」 寧波港商伙Lalamove「低空沙盒」離島運貨 盼藉以外拓
無人機企業：港連通世界助「出海」 寧波港商伙Lalamove「低空沙盒」離島運貨 盼藉以外拓
港浙簽4備忘 涵科創住房經貿合作
港浙簽4備忘 涵科創住房經貿合作
李兆基治喪委會 3特首3司在列
李兆基治喪委會 3特首3司在列
潮行GBA：上天下海科學館
潮行GBA：上天下海科學館
灣區手記：阻塞交通 ／文：尚東美
灣區手記：阻塞交通 ／文：尚東美
【Emily】西九闖滬搞文化周 有展有劇有啡 16香港藝術家作品6月展出 包括Labubu之父
【Emily】西九闖滬搞文化周 有展有劇有啡 16香港藝術家作品6月展出 包括Labubu之父
【Emily】萬宜東壩迎五一 小巴借車借司機
【Emily】萬宜東壩迎五一 小巴借車借司機
【Emily】東盟官員訪港 林定國署任特首迎客
【Emily】東盟官員訪港 林定國署任特首迎客
【Emily】旅客版八達通用戶 復活節按年增六成
【Emily】旅客版八達通用戶 復活節按年增六成
【Emily】機場停車場增泊位 擬搬旅巴停候區
【Emily】機場停車場增泊位 擬搬旅巴停候區
【Emily】廣州睇「最小應急單元」演練 隊員舉叉議員舉機
【Emily】廣州睇「最小應急單元」演練 隊員舉叉議員舉機