中國美商會：貿戰或加速美商在華扎根 會長何邁可稱關稅戰更顯兩國聯繫 不信脫鈎

明報記者 林勵

指美企現多傾向暫停投資

關稅戰開打前，中國美商會調查顯示，過半受訪企業有意增加在華投資，同時67%受訪企業說無計劃將生產線遷走，較前一年減少約一成。來港出席香港美商會論壇的何邁可受訪時表示，目前營商氣氛下，更多公司傾向暫停投資（on hold），而任何決定也要得到美國總部同意，「基本上是等等、再看看情况」。他認為，企業可能有減少依賴在華生產的趨勢，但強調調整非常緩慢，因內地仍是重要生產基地，但同時要考慮內地生產成本上升，部分企業遂有可能考慮其他市場。

他續說，運作模式及界別不同，關稅戰影響有別，例如醫療保健供應鏈受關稅戰中斷，部分藥廠需特定價格供貨，但關稅戰下難以確保。他表示，部分美國公司過去在華本地化，但相信若中國關稅繼續高企，美資可能增加本地生產。

稱華商務部向企業商談豁免

何邁可相信，高關稅致經營環境困難下，兩國傾向更多豁免，相信陸續有來。他在美商會論壇上稱，中國商務部向部分企業了解影響，制訂可接受的豁免，又稱中國限制關鍵零部件出口影響歐洲公司。他在論壇形容，中方仍未掌握如何與特朗普政府接觸，「與中國政府官員及國有銀行對話中，他們問我們到底應與誰談呢？」

他同時提醒，中方若要吸引外資，需要提供穩定的投資環境，包括不限制外資產品在華銷售，「如果不知道未來半年環境，怎會在中國設廠呢？」他表示，外資希望中國消費市場繼續增長。

除個別範疇受限或貿易減少，何邁可有信心中美兩大經濟體會繼續跨境貿易，並形容關稅戰產生的痛點，反而令外界明白兩個經濟體是互為聯繫。

他表示，中美雙方均有對方想要的貨品，也受惠貿易，「美國消費者樂於購買高質且可負擔貨品，中國則樂見生產職位」，因此不信兩國未來會全面脫鈎。兩地醫療及教育合作也令雙方受惠，「中國學生留學，美國大學表現改善；美國學生留華，中國大學也更多元」。

信港可任中美貿易楷模

至於香港，何邁可說香港過去超過100年都扮演獨特角色及重要貿易港口，相信香港在開放市場、創新及法律基礎下，在金融、貿易繼續扮演領導角色，擔當中美貿易的楷模。