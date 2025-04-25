明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中國美商會：貿戰或加速美商在華扎根 會長何邁可稱關稅戰更顯兩國聯繫 不信脫鈎

【明報專訊】中美關稅戰再令兩國「脫鈎」議題受關注，中國美國商會會長何邁可（Michael Hart）接受本報專訪時說，難相信中美未來10至20年會全面脫鈎，相信高關稅下反見兩國經濟體互為聯繫。他稱關稅戰有機會推動更多美國公司在華本地化，提醒中國若要吸引外國投資，應確保外資在華銷售及有利可圖。

明報記者 林勵

指美企現多傾向暫停投資

關稅戰開打前，中國美商會調查顯示，過半受訪企業有意增加在華投資，同時67%受訪企業說無計劃將生產線遷走，較前一年減少約一成。來港出席香港美商會論壇的何邁可受訪時表示，目前營商氣氛下，更多公司傾向暫停投資（on hold），而任何決定也要得到美國總部同意，「基本上是等等、再看看情况」。他認為，企業可能有減少依賴在華生產的趨勢，但強調調整非常緩慢，因內地仍是重要生產基地，但同時要考慮內地生產成本上升，部分企業遂有可能考慮其他市場。

他續說，運作模式及界別不同，關稅戰影響有別，例如醫療保健供應鏈受關稅戰中斷，部分藥廠需特定價格供貨，但關稅戰下難以確保。他表示，部分美國公司過去在華本地化，但相信若中國關稅繼續高企，美資可能增加本地生產。

稱華商務部向企業商談豁免

何邁可相信，高關稅致經營環境困難下，兩國傾向更多豁免，相信陸續有來。他在美商會論壇上稱，中國商務部向部分企業了解影響，制訂可接受的豁免，又稱中國限制關鍵零部件出口影響歐洲公司。他在論壇形容，中方仍未掌握如何與特朗普政府接觸，「與中國政府官員及國有銀行對話中，他們問我們到底應與誰談呢？」

他同時提醒，中方若要吸引外資，需要提供穩定的投資環境，包括不限制外資產品在華銷售，「如果不知道未來半年環境，怎會在中國設廠呢？」他表示，外資希望中國消費市場繼續增長。

除個別範疇受限或貿易減少，何邁可有信心中美兩大經濟體會繼續跨境貿易，並形容關稅戰產生的痛點，反而令外界明白兩個經濟體是互為聯繫。

他表示，中美雙方均有對方想要的貨品，也受惠貿易，「美國消費者樂於購買高質且可負擔貨品，中國則樂見生產職位」，因此不信兩國未來會全面脫鈎。兩地醫療及教育合作也令雙方受惠，「中國學生留學，美國大學表現改善；美國學生留華，中國大學也更多元」。

信港可任中美貿易楷模

至於香港，何邁可說香港過去超過100年都扮演獨特角色及重要貿易港口，相信香港在開放市場、創新及法律基礎下，在金融、貿易繼續扮演領導角色，擔當中美貿易的楷模。

上 / 下一篇新聞

特：降關稅取決北京 華否認有談判 中方冷處理「示好」舉動 促美先盡撤單邊措施
特：降關稅取決北京 華否認有談判 中方冷處理「示好」舉動 促美先盡撤單邊措施
安理會上交鋒 華斥霸權霸凌美轟言行不一
安理會上交鋒 華斥霸權霸凌美轟言行不一
美韓「2+2」磋商 首爾盼「斬件」聚焦3領域
美韓「2+2」磋商 首爾盼「斬件」聚焦3領域
12州興訟挑戰關稅措施 指特朗普違憲
12州興訟挑戰關稅措施 指特朗普違憲
波音CEO警告停為華客戶生產飛機
波音CEO警告停為華客戶生產飛機
青山休班男護醉鬧病房 同事安置過夜 3人被炒
青山休班男護醉鬧病房 同事安置過夜 3人被炒
被批購票「盲盒」 啟德主場館座位圖公開 列明段號
被批購票「盲盒」 啟德主場館座位圖公開 列明段號
咬斷警手指 被告允賠28萬元和解
咬斷警手指 被告允賠28萬元和解
食安督察偷樣本案 特赦證人指同事購家中同款米自用
食安督察偷樣本案 特赦證人指同事購家中同款米自用
警司涉非禮警署三襲女子 擬不認罪
警司涉非禮警署三襲女子 擬不認罪
團結香港基金：首置盤重疊私樓 毋須再推 料未來5年公營樓年均3.77萬伙 超長策目標
團結香港基金：首置盤重疊私樓 毋須再推 料未來5年公營樓年均3.77萬伙 超長策目標
貿戰短期樓市影響小 倘持續或礙投地信心
貿戰短期樓市影響小 倘持續或礙投地信心
新推青年配額 白居二2024逾八成申請40歲以下
新推青年配額 白居二2024逾八成申請40歲以下
遭欺凌患情緒病 獎學金得主矢志助受困者
遭欺凌患情緒病 獎學金得主矢志助受困者
建築師狎秘書案 辯方：大庭廣眾不可能不敢呼救
建築師狎秘書案 辯方：大庭廣眾不可能不敢呼救
稱中美眾多議題相左 梅儒瑞讚崔建春保持開放
稱中美眾多議題相左 梅儒瑞讚崔建春保持開放
下月繁榮峰會 歐商會：盼國際合作應對全球風險
下月繁榮峰會 歐商會：盼國際合作應對全球風險
外國記者會調查：64%記者稱消息來源拒談敏感議題
外國記者會調查：64%記者稱消息來源拒談敏感議題
陳日君准離港出席教宗喪禮
陳日君准離港出席教宗喪禮
抽驗屋邨視障路磚 民建聯：防滑不達標
抽驗屋邨視障路磚 民建聯：防滑不達標
社署行政主任涉港鐵偷拍女子
社署行政主任涉港鐵偷拍女子
小杯啫喱擬禁含蒟蒻 環境局：港日有鯁死先例
小杯啫喱擬禁含蒟蒻 環境局：港日有鯁死先例
長者社交孤立比率升 「無獨有偶計劃」助減孤獨感
長者社交孤立比率升 「無獨有偶計劃」助減孤獨感
警反黑拘33人 坐館被控洗錢
警反黑拘33人 坐館被控洗錢
反恐二案首被告：學弟無轉告群組討論製彈
反恐二案首被告：學弟無轉告群組討論製彈
無人機企業：港連通世界助「出海」 寧波港商伙Lalamove「低空沙盒」離島運貨 盼藉以外拓
無人機企業：港連通世界助「出海」 寧波港商伙Lalamove「低空沙盒」離島運貨 盼藉以外拓
港浙簽4備忘 涵科創住房經貿合作
港浙簽4備忘 涵科創住房經貿合作
李兆基治喪委會 3特首3司在列
李兆基治喪委會 3特首3司在列
潮行GBA：上天下海科學館
潮行GBA：上天下海科學館
灣區手記：阻塞交通 ／文：尚東美
灣區手記：阻塞交通 ／文：尚東美
【Emily】西九闖滬搞文化周 有展有劇有啡 16香港藝術家作品6月展出 包括Labubu之父
【Emily】西九闖滬搞文化周 有展有劇有啡 16香港藝術家作品6月展出 包括Labubu之父
【Emily】萬宜東壩迎五一 小巴借車借司機
【Emily】萬宜東壩迎五一 小巴借車借司機
【Emily】東盟官員訪港 林定國署任特首迎客
【Emily】東盟官員訪港 林定國署任特首迎客
【Emily】旅客版八達通用戶 復活節按年增六成
【Emily】旅客版八達通用戶 復活節按年增六成
【Emily】機場停車場增泊位 擬搬旅巴停候區
【Emily】機場停車場增泊位 擬搬旅巴停候區
【Emily】廣州睇「最小應急單元」演練 隊員舉叉議員舉機
【Emily】廣州睇「最小應急單元」演練 隊員舉叉議員舉機