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港聞

港聞二

李兆基治喪委會 3特首3司在列

【明報專訊】恒基地產創辦人李兆基上月逝世，享年97歲，將於周日（27日）設靈。治喪委員會名單今日公布，共74人，前特首董建華、梁振英為榮譽主任，特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄則擔任主任。多名地產商代表任治喪委員會委員，包括九龍倉集團前主席吳光正、新地前聯席主席郭炳江、新世界發展主席鄭家純等。

吳光正郭炳江鄭家純任委員

李兆基治喪委員會今日在報章發訃聞並公布名單，政務司長陳國基、財政司長陳茂波、律政司長林定國、中聯辦副主任尹宗華、立法會主席梁君彥及行會召集人葉劉淑儀為治喪委員會副主任，財庫局長許正宇是委員之一。

治喪委員會成員涵蓋政商界，商界包括東亞銀行執行主席李國寶、嘉華國際主席呂耀東、遠東發展主席邱達昌、匯豐銀行主席王冬勝、麗新發展主席林建岳等；政界代表有全國政協常委唐英年、全國人大常委李慧琼、前律政司長梁愛詩、全國人大前常委范徐麗泰等。多間大學校長亦為治喪委員會委員，包括港大校長張翔、中大校長盧煜明、科大校長朱葉玉如等。

訃聞提到李兆基被譽為「華人之光」，讚揚李心繫祖國、熱心公益，尤其重視教育，為民族復興事業出力。喪禮採佛教儀式，李兆基周日下午1時半至晚上7時在香港殯儀館設靈，翌日上午舉行團體公祭及大殮，中午12時半辭靈；殯儀館對面球場將設大型帳篷悼念區，並設弔唁紀念冊。

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