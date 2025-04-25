港浙簽4備忘 涵科創住房經貿合作

李：助浙企走出去 周霽盼長珠聯動

浙港就「浙港合作會議」簽訂會議安排文件及合作備忘錄，確立共建「一帶一路」及商貿投資、金融、航空等13項重點合作領域。雙方另簽署4份合作備忘錄和意向書，包括推進人工智能、金融科技、生物醫藥等範疇研發合作。李家超說，建立合作會議機制對推動兩地高度融合發展「邁出的重要一步」，港將助浙企「走出去」。

與會的港澳辦副主任周霽希望，浙港推動長三角和大灣區聯動發展，攜手開拓國際市場。他說本港內聯外通、具備一流國際營商環境，浙江產業創新鏈完備、創新生態優良，期望兩地結合優勢合作發展。

李家超昨亦與杭州市長姚高員會面，其後轉抵寧波與市委書記彭佳學會面，又與多名寧波企業家茶聚，船王包玉剛長女包陪慶、金銀業貿易場永遠榮譽會長李德麟等出席。李家超今日將率團出席「投資香港推介大會—浙江（寧波）專場」。

科技大學（廣州）寧波港灣聯合創新研發及轉化中心總經理陳永生向本報稱，港府代表團了解到寧波業界對「出海」需求非常大，期望兩地政府有更頻繁互動，舉例若有更多浙江企業參與每年的香港國際創科展，將有助踏足國際。