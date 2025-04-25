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無人機企業：港連通世界助「出海」 寧波港商伙Lalamove「低空沙盒」離島運貨 盼藉以外拓

【明報專訊】特首率政府代表團一連4日訪問浙江冀促兩地合作。在寧波，有低空經濟企業冀借助香港優勢提升業務發展。有份參與香港低空經濟「監管沙盒」項目的寧波翼新智能科技董事長吳昌永接受本報訪問形容，香港與寧波可優勢互補，「寧波人很勤快、也很勤勞」，有堅實製造業基礎，香港則研發力強。他又形容香港是「連通世界的橋頭堡」，企業在內地「出海」難度高一些，舉例港產「獨角獸」Lalamove業務覆蓋全球400個城市，其公司與之合作就可在更短時間拓展海外業務。

明報記者 鄭律銘 寧波報道

讚港研發強 偕兩大學籌研發中心

翼新智能科技在2021年8月成立，目前在當地有30條航線，連接醫院、商場、社區、民宿、海島等，服務涵蓋運送醫療物資、外賣等。吳昌永表示，正與港大及科大籌備聯合成立研發中心，潛在研究方向包括動態避障系統、無人機多功能機槽應用等，冀今年內可開展首項研究。他舉例，現時公司部署的機槽只可停泊自家無人機，冀探討讓不同公司機種可用同一機槽停降及收送貨。他又說，公司的無人機現需人手換電，冀未來可研究自動充電或換電功能。

寧波醫物配送經驗 盼在港應用

翼新智能在寧波有數年實踐低空經濟經驗，吳留意到當地最大需求是「醫療物資」配送。公司運營部總監黃哲可稱，兩大用途之一是連接「中心血站」與醫院，為病人運送緊急輸血血包；另一用途是在總醫院及分院之間的藥品、檢測樣本、應急物資的運輸調動。吳昌永稱，傳統運送應急血包需40分鐘車程，在路面更可能塞車，使用無人機可將運輸時間縮短至十幾分鐘。

黃不諱言，無人機運貨暫未能營利，他認為關鍵在建立足夠龐大的網絡，「佈局愈多、愈密集，飛行成本就會降低，成本低就有營利」，同時需一定的前期投入，基建網絡亦需時逐步建立，包括用於點對點降落的停機坪、通訊、後台監控等，有信心無人機運送具市場潛力，並以去年為例，公司的無人機網絡有數千飛行架次，沒發生涉及第三方財物及人員傷亡的事故。

期待在港落實方案 進軍海外

吳昌永期望將寧波經驗在香港應用，同時借助香港發展海外市場，故與港產獨角獸Lalamove合作，參與香港低空經濟「監管沙盒」，目標集中在離島航線運貨，包括醫療應急品及外賣。吳形容香港是「連通世界的橋頭堡」，期待在港落實方案後，可將運作模式進一步拓至海外，稱Lalamove在海外有廣泛的業務網絡，有助他們加快「出海」。

項目試運路線將往來數碼港及南丫島，以及往來科學園及馬鞍山。黃哲可舉例，有人在離島跌倒損傷，在救護人員趕到現場前，可先用無人機運送夾板、膠布等急救品應急；如遇緊急狀况，亦可及時送遞自動心臟除顫器（AED）。至於召喚服務模式，黃說仍在探討，稍後落實，提供到離島的送餐服務亦是方向之一。

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