反恐二案首被告：學弟無轉告群組討論製彈

據控方開案陳辭，本案3次爆炸計劃介乎2020年1至3月，涉及明愛醫院、港鐵羅湖站及將軍澳尚德停車場。辯方昨續展示該年3月將軍澳事件前夕的相關信息，其中3月4日，被控方稱屬於首被告何卓為的Telegram帳號「William Wallace」於群組「烘培同好會」稱「有需要早一日運去將軍澳」、「你負責最後叫人散水就可以」、「我可以放或護衛組」等。

曾言淡出示威

官質疑「護衛」違意願

何卓為昨日供稱，與中學師弟「阿蛋」商量由對方在Telegram假扮自己後，阿蛋無轉告群組曾討論製造炸彈及相關的準備，只曾告知他有給予一些意見；阿蛋事後亦透露因認為「嗰日一定有人掟汽油彈」，他只要現身或「行行企企」，並被其他示威者看見，便等同參與「護衛」。陳官聞言指，此舉似乎違反何卓為欲淡出示威的意願。

3月6日，William Wallace於群組「烘培同好會0.3」指「我去時鐘訓（瞓）一晚」、「會另外做不在場證據」。何庭上稱，當日凌晨他與阿蛋在酒吧喝酒時，阿蛋曾讓他觀看一段在其租住的宏創坊503室單位內「試嘢」的影片，他擔心殘留氣味，故打算外宿；二人亦商量「扮幫手」。何否認與他人串謀製造炸彈。

指學弟自主行動

「可能扮買咗嘢」

3月6日信息又顯示，用戶「一枝弓」問「夠唔夠3kg」，William Wallace回覆「只有2kg……加原來的共2100g」、「搵其他人買剩低900？」陳官問，何卓為要「扮做嘢」，會否擔心被他人當成「鬼」？何稱參與投擲汽油彈「好似返工打咗卡咁」。陳官又指，討論「買剩低900」等已不是「扮做嘢」，何表示「呢個我答唔到啦，呢個佢（阿蛋）自主行動，佢扮做嘢，可能都扮買咗嘢呢」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】