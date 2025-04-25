長者社交孤立比率升 「無獨有偶計劃」助減孤獨感

港45% 超全球疫情時比率

「社交孤立」意指社交連繫貧乏，因接觸減少令個人所需無法滿足，繼而形成孤獨感。疫前全球長者「社交孤立」比率約24%，即每4人有一個「社交孤立」，疫情期間升至31.2%，疫後則未有數據。

400醫學院生陪伴

1200銀髮參與

「無獨有偶」跨代關愛長者計劃自2022年7月展開，由東華三院「圓滿人生服務」與中大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院合作，透過長者地區中心、鄰舍中心等，在社區接觸及招攬長者參與，另有400多名醫學院本科生和研究院學生，連同中年義工，跟長者面對面訪談及陪同長者外出活動。

計劃數據顯示，截至今年3月有超過1200名具「社交孤立」風險的長者參與，當中800人已完成計劃，他們回答的問卷調查顯示，整體的孤獨感評分由參與前的3.79降至3.63，高風險長者的評分亦由4.96降至4.27，生活質素、快樂程度等亦有改善。

89歲婆婆鄭錦屏說，本身因聽力不好較少外出，參與計劃後有人探訪聊天，又主動問她想去哪裏，更陪她到濕地公園遊覽一整日，她非常開心，感受到「社會還是有很多人關心老人家」。

中大老年學系二年級生周嘉玲則稱，本身對長者服務有興趣，參與計劃後有更深刻體會，發現原來長者很願意分享日常點滴，舉例她與配對的長者一同到黃大仙逛街，「（長者）去每一個地方都會介紹」，她更獲長者提點要「珍惜現在有的時間，霎眼間你就會變老」，感悟到自己很快會步入不同的人生階段，故現在「有些什麼想做就去做，不要令自己有後悔」，希望畢業後可做社工繼續服務長者。