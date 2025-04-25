小杯啫喱擬禁含蒟蒻 環境局：港日有鯁死先例

另要求蒟蒻啫喱包裝加警告

副環境及生態局長黃淑嫻昨於立法會「食物安全及環境衛生事務委員會」會議稱，修例源於死因裁判官去年底審理一宗女童進食含蒟蒻成分小杯裝果凍產品、導致窒息死亡案件後作出之建議。根據資料，事發2021年10月，西環香港潮商學校一名中二巴基斯坦女童於學校進食啫喱後疑鯁喉窒息，留院一周後腦幹死亡，最終不治。黃另提到，日本1998年7月至2008年7月有54宗蒟蒻鯁喉事故，當中22人死亡。

食安中心透露，曾因應修例做市場調查，本地市面約有80個品牌的啫喱產品，主要來自日本、台灣、韓國和內地，所收集112個樣本有9個於新例下須禁售。中心稱，業界可通過調整產品包裝大小以符合建議的規管要求。

標籤方面，日後所有預先包裝並含蒟蒻成分的啫喱產品的外包裝，須標示預防哽噎風險的警告字句「注意：勿一口吞食，長者及兒童需在監護下食用」，要求於修例通過12個月後實施。食物安全專員黃宏昨日解釋，由於標籤有特定格式，需給業界時間適應。

議員質疑 指墨魚丸也鯁死人

據當局提交文件，蒟蒻啫喱表面光滑，進食時會沿舌頭滑向口腔後部，令進食者難以控制其方向、位置及協調吞咽動作的時間。黃宏提到，曾試食發現，一般啫喱於食用時會融化，但食用蒟蒻「力量及速度都要咁上下」，故風險較其他產品高。

會上多名議員對修例提出質疑，其中工聯會鄧家彪稱過往曾有兒童食墨魚丸鯁死，墨魚丸或魚蛋是否亦要納入限制。黃宏稱墨魚丸、魚蛋、提子等均有哽噎風險，建議市民慢慢咀嚼。

45毫米準則「參考澳洲大馬」

至於將禁售蒟蒻準則訂於45毫米或以下，食環署顧問醫生（社會醫學）（風險評估及傳達）張勇仁解釋是參考目前澳洲及馬來西亞標準得出。黃宏則稱，歐盟完全不容許銷售蒟蒻，但中心認為大包裝蒟蒻需用匙羹進食，相信哽噎風險較小。

公眾可於6月8日或之前向食安中心提交意見。