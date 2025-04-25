遭欺凌患情緒病 獎學金得主矢志助受困者

聖方濟各大學社會科學二年級生陳沁儀是基金轄下「展毅獎學金」得主之一。她曾經歷10年校園欺凌，及後確診情緒病，切身體會病患所需支援，矢志從事精神健康方面工作，將利用1.5萬元獎學金修讀山藝歷奇及社工所需證書課程。

「才藝發展獎學金」得主中大專業進修學院康樂及休閒事務管理高級文憑二年級生李順強是手球運動員，課餘兼職售貨員及小學教練，一周工作三四日，但嘆大環境經濟轉差影響收入，1萬元獎學金變得尤其重要。他自言自幼膽小且自信不足，幸獲教師發掘運動潛能，改寫人生，盼執教鞭以生命影響生命。

多米尼加學生 因資助來港負笈

另外，特區政府獎學基金下設「一帶一路獎學金」，得主包括來自多米尼加的Marcelle Karina Lamarche Valenzuela，她正讀浸大社會工作學士一年級。她說家庭收入一般，曾報讀美國、加拿大及歐洲等大學，但未如香港提供大量資助，若無該獎學金，不曾想像可來港升學。另一得獎者為土耳其的Yavuz Selim Baser，正在理大主修電機工程學，盼畢業後到德國攻讀研究生課程。

教局撐院校增支援 吸人才留港

教育局長蔡若蓮昨稱，「一帶一路獎學金」已增至每年150個名額，她支持院校加強支援，令得獎人日後留港發展意欲增。Lamarche Valenzuela說，許多國家獎學金設條件，包括逗留當地發展，她認為做法合理，但學生或有不同人生規劃，條件或令申請者卻步。她認為若本港落實相關要求，應一併為學生提供就業協助，減輕找工作壓力。