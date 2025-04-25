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港聞二

新推青年配額 白居二2024逾八成申請40歲以下

【明報專訊】「白居二2024」昨早攪珠，共提供6000個配額，包括首次推出1500個「青年計劃（白居二）」配額，提供予40歲以下青年申請者。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如昨主持攪珠儀式後表示，今期接獲約3.4萬份紙本及網上申請，超額申請約5倍，當中約2.8萬份即逾八成申請屬「青年計劃（白居二）」，形容反應熱烈，尤其青年申請者對資助出售房屋需求殷切。

配額6000 1500專供青年

翻查資料，「白居二2020」及「白居二2022」皆錄得11.7萬宗申請，超額25倍；「白居二2023」則錄得7.8萬宗申請，超額達16倍。

昨攪珠 料下半年發批准信

「白居二2024」昨早舉行攪珠儀式決定揀樓次序，首10個號碼依次為49、35、39、85、77、76、32、21、38、24。房委會預計今年第三或四季向申請者發批准信，持信者可於指定日期向房委會或房協申請「購買資格證明書」，在居屋第二市場或住宅發售計劃第二市場購買尚未繳付補價的單位。

對於是次申請宗數較過往少，黃碧如認為直接與往年比較不太合適，因以往「白居二」會與居屋一併申請，且申請反應亦受市場氣氛、個人負擔能力、利率走勢等因素影響，買樓畢竟屬不少人「人生大事」，需審慎考慮。她說，自房委會去年放寬居二市場按揭安排，成交宗數由2023年3月至2024年2月的月均約230，增至2024年3月至今年2月的月均約370，反映市民需求仍殷切。

黃又強調，「白居二2024」並非只有1500個配額給予青年，4500個一般配額亦包括青年申請者，若青年在一般配額未獲編配，便會在1500個配額獲安排編配；至於未來會否開放更多青年配額，需視乎是次市場反應再檢討。

相關字詞﹕青年置業 黃碧如 房委會 白居二 白居二2024

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