團結香港基金：首置盤重疊私樓 毋須再推 料未來5年公營樓年均3.77萬伙 超長策目標

倡檢視「插針樓」效益

報告指出，公營房屋建成量正步入收成期，預計2025/26至2029/30年度期間，單靠傳統公營房屋年均3.21萬個單位，已超越《長策》3.08萬個單位目標，屬《長策》2014年公布以來首次，加上簡約公屋，未來5年公營房屋年均建成量達3.77萬伙，但預計未來4年房委會年度建築開支將增73%，故建議政府重新檢視「插針樓」成本效益。

報告亦提及，樓價自2021年高位回落，資助房屋與私樓樓價重疊範圍擴大到100萬至500萬元之間，但只有介乎300萬至500萬元的資助房屋單位較易受私樓潛在競爭的影響，潛在客源的月入接近家庭入息中位數，佔全港住戶數約18%，反映資助房屋有必要繼續存在。

葉文祺指出，因資助房屋與私樓樓價重疊範圍擴大，其中首置盤針對收入超越全港中位數的客源，他們能在私人市場覓得選擇，缺乏誘因購買有轉售限制的資助房屋，認為港人首置盤毋須再推出。

安達臣首置盤可按市况思轉私宅

被問到政府應否煞停未來首置項目，葉認為安達臣道項目預計建成日期較近，其單位分為私人住宅及首置盤出售，故建議未來可按市况，以補地價等方式將首置單位轉換成私人住宅；至於其餘項目預計2030年或以後建成，當局可研判市場形勢再決定下步行動。

房屋局發言人回覆查詢稱，市建局已推售兩個首置項目，即「煥然懿居」第一、二座及第三座；同時政府正推展另外數個首置項目，會密切留意市場需求及相關情况，按需要調整方向及步伐。

翻查資料，房屋局未來會推出約5000個首置單位，包括私人發展商推展的安達臣道項目、市建局的大坑西邨和靠背壟道公務員合作社項目、房協的荃灣油柑頭項目。

議員有倡擴居屋申請 有籲留首置

公屋聯會副主席兼立法會議員梁文廣認為，現時樓價下跌，部分首置申請者已有能力負擔私樓。他建議政府擴大居屋申請範圍，涵蓋首置盤對象，令政府能因應市况靈活推出相應單位，滿足市民需求。

立法會房屋事務委員會委員洪雯稱，首置盤能惠及夾心階層，即使過去推出單位不多，協助置業作用較微，目前樓價亦下跌，但對夾心階層而言「有得平好過無得平」，故不應取消首置計劃，反而政府可考慮按市况調整首置單位數目。